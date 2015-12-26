‘150 Sorun TBMM Gündemine..’

CHP Milletvekili Mevlüt Aslanoğlu, yeni yasama döneminde Malatyanın saptadığı 150 sorununu TBMMnin gündemine taşıyacağını söyledi. Seçim geride kaldı, sorun aş ve hizmet eksiğidir.. Hizmet için AKPli 6 arkadaşımla işbirliğine hazırım. diyen Aslanoğlu, geçen 5 yıllık dönemden herkesin ders alması gerektiğini bildirdi. Aslanoğlu, Malatyaspor’daki sorunlarla ilgili görüşlerini de açıkladı.

ÖZKA Tesislerinde basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı düzenleyen Aslanoğlunun toplantısına, CHP İl Başkanı Hacı Demirhan ve İl Genel Meclisi Yeşilyurt Üyesi Hamit Kiraz da katıldı.

Aslanoğlu, özetle şunları söyledi:

Demokratik bir süreç olan genel seçimleri geride bıraktık ve bu seçim sonrasında 60.Hükümet kuruldu. Hükümet TBMMde programını açıkladı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin halka hizmet etmesini arzu ediyoruz.

CHP Milletvekili olarak ben bu dönemde Meclis Plan Bütçe komisyonunda görev alacağım. TBMMnin en önemli ve en fazla çalışma gerektiren komisyonunda hemen hemen her şey ele alınarak görüşülmektedir. Ben bu komisyonda Türkiye ve Malatyanın başarısı için canla başla çalışacağım. Bu dönemde de Malatyanın yaklaşık 150 sorununu TBMMde gündeme getirip soru önergesi, araştırma önergesi vererek çözümü konusunda çalışacağım. Malatyaya kim katkı verirse ben her zaman ona teşekkür ederim.

Geçen dönemde KÖYDES kapsamında çevre illere bakıldığında Malatyaya 2 yıllık sürede verilen 62 trilyon liraya karşılık 90-100 trilyon lira ayrılan iller bulunmaktadır.

Objektiflik adına Malatyanın nüfus ve konum bakımından hak ettiğine inandığımız büyükşehir konusunun yasalaşması için yine çaba göstereceğim. Artık büyükşehir olmalıyız. Büyükşehir olan Samsun, Erzurum ve Adapazarı’ndan nüfusumuz fazla ama büyükşehir değiliz. Devlet İstatistik Enstitüsü’nden aldığım bilgiye göre Malatya merkez nüfusu 535 bine yükselmiş.

Basın olarak sizleri de bu dönemde de duyarlı olmaya çağırıyorum. Sorunları bizlere iletmenizi bekliyoruz. Her zaman yapıcı şekilde hizmetlerin gelmesi için çaba göstermeliyiz.

Ben Malatyaya hizmet için 6 arkadaş ile işbirliğine hazırım. Kaptaj Dergisi tarafından da Ankarada pazartesi günü Malatya milletvekilleri biraraya geleceğiz. Ben bu toplantıya katılacağım 5 yıllık süreç hepimize ders verdi. Malatya için tek yumruk olamadık. Malatya milletvekilleri olarak son 5 yıllık süreç hepimize ders olsun. Geçen dönemde Malatya milletvekilleri olarak birlikteliğimizi gösteremedik. Bu bize ders olup, bu dönem birlikteliği sağlamayı arzuluyoruz. Seçim geride kaldı.Sorun aş, iş ve hizmet eksikliğidir. Bu temel görevi bilincinde olacağım. Malatya halkı bana bu görevi vermiştir. Malatyanın kamu yatırımından daha fazla hizmet alması için elimden geleni yapacağım.

Son dönemde Ankara bürokrasisinde Malatyalılara yer verilmemiştir. Bürokraside belli yerlere gelinmesi hizmet için önemli ayaklardan biridir.

Milletvekili daha sonra soruları yanıtladı. AKPli milletvekilleri bakanlık beklediklerini ancak olmadığını söylediler, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? sorusuna O iktidarın için dengeleridir. Tabii Malatyalı bakan olsaydı buna çok sevinirdik.yanıtını veren Aslanoğlu, Malatyaspor konusundaki bir soru üzerine de şunları söyledi:

Spor dostluk, sevgi ve o ilin markasıdır. Malatyasporun başarısı tüm Malatyalıları mutlu edecektir. Tabii ben siyasi olarak 8 yıldır Malatyaspor konusunda hep yardımcı olmaya çalıştım. Seçim sürecinde spor ve seçimin ayrı olduğu düşüncesiyle fazla içinde olmak istemedim. Şu anda bir kaos var. Tabii ben yapılan son olağanüstü genel kurulda da söylediğim gibi kulübün kurumsal gelire sahip olması gerektiğini söyledim. Bugünde onu söylüyorum. Aksi durumda bu sıkıntılar sürer. Bir başkan 3-4 trilyon vermiş bu kolay değil, Bunun için tüm kurumlar, Valilik, Belediye Başkanlığı Sivil Toplum Örgütleri Malatyaspor ortak noktamız ise bu iş parasız olmuyor. Yönetim belirlenirse desteğimizi sürdürürüz. 4 Eylül’de yapılacak olan kongrede güçlü bir yönetim gelmeli ve takım başarılı olmalıdır. Bunun için de kimin üzerine ne düşüyorsa yapmalı. Benim de üzerime ne düşüyorsa yaparım. Ancak, bir milletvekilinin bir başkan bulmak ve bir başkan adresi göstermesi etik olarak uygun değil.