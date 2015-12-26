150 Yıl Cezaya Tepki

Adana İnsani Hürriyetler ve İnanç Platformu, İhya-Der üye ve yöneticilerine verilen 150 yıllık cezanın Yargıtay tarafından onanmasına tepki gösterdi.

İnönü Parkı’nda bir araya gelen kadın ve çocukların da yer aldığı grup, ellerinde taşıdıkları dövizlerle sloganlar attı. Adana İnsani Hürriyetler ve İnanç Platformu adına basın açıklamasını okuyan Mekteb-Der Başkanı İsa Emre, “Elazığ İhya-Der ile ilgili bu kararı veren mahkeme heyeti, delil durumuna dayanarak hüküm tesis etmemiş, ideolojik duruşuna göre kendi tahakkümünü tesis etmeye çalışmıştır” dedi.

“Komploların başarıya ulaşması mümkün değildir” diyen Emre, şunları kaydetti:

“Müslüman halkımız ile aramıza girmeyin, çekin ellerinizi aramızdan. İslami camiaya komplo ve tuzak kurmaktan, iftira, karalama ve yalanlarınızdan vazgeçin. Tüm provokasyonlarınıza rağmen aklıselimle hareket edeceğiz, doğru bildiğimiz yolda yürüyeceğiz ve halkımıza hizmete devam edeceğiz. Hiçbir güç bizi bundan vazgeçiremeyecektir.”

Grup, basın açıklamasının ardından olaysız dağıldı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, İhya-Der yönetici ve üyelerinden oluşan 2’si kadın 19 kişiye toplam 150 yıl hapis cezası vermiş, Yargıtay 9. Ceza Dairesi de cezayı onamıştı.