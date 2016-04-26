Darende’den “15’liler Her Zaman Hazır” konulu mektuplar, terörle mücadele yürüten Mardin ve Şırnak’taki polis ve askerlere gönderildi.

Darende Özel Hacı Naciye Ateş Okulları 10. sınıf öğrencileri, Güneydoğu Anadolu’da terörle mücadele eden güvenlik güçlerine moral ve manevi destek amacıyla mektup ve şiirler yazdı.

Mektuplarında Türkiye’nin büyük bir mücadeleden geçtiğini belirten gençler, Çanakkale’de olduğu gibi her an bu kutsal mücadeleye katılmak için hazır beklediklerini yazdı.

Öğrenciler, mektuplarını Türk bayrakları eşliğinde dua ederek ve asker selamı vererek, postalanmak üzere okul idarecilerine teslim etti.

Okul Müdürü Resul Kesenceli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin başlattıkları “15’liler Her Zaman Hazır” etkinliğiyle, yürütülen operasyonlarda yazılan kahramanlığa manevi destek olmak istediklerini söyledi.

Kesenceli, “Etkinlik kapsamında öğrencilerimiz 86 duygu ve dua dolu mektup kaleme aldı. Bunları Şırnak ve Mardin’deki özel harekat polislerimiz ve Mehmetçiklerimize gönderiyoruz.” dedi.

– “15’li ruhu bizde hep taze”

Güvenlik güçlerine mektup yazan 10. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Aleyna Dağdeviren, 86 arkadaşıyla birlikte böyle anlamlı bir mesajı ilettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Dağdeviren, “Biz şanlı tarihimizi çok iyi biliyoruz. 15’liler Çanakkale’ye yürüdüğünde Çanakkale’de bütün millet omuz omuzaydı. 15’li ruhu bizde hep taze. Bugün de ülkemiz o ruh ile tek bir yürek olarak hareket ediyor. Biz de 15 yaşında gençler olarak tarafımızı ve duruşumuzu belli etmek adına, elimizden gelenin en iyisini yapmak istedik. Dua edip, mektup yazarak asker ve polisimize ‘biz her zaman hazırız’ mesajını gönderdik.” diye konuştu.

Öğrencilerden Şehnaz Çetin de güvenlik güçlerine manevi destek vermek istediklerini dile getirerek, “Mektuplarımızı okudukça daima yanlarında olduğumuzu bilecekler.” ifadesini kullandı.

A.A.