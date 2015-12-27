16 Tay İstanbul’da
Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesi’nde yetiştirilen Arap yarış atları satılmak üzere İstanbul’a götürüldü.
İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 2 Kasım Pazartesi günü düzenlenecek olan açık arttırma ile 16 saf kan Arap yarış atının satılacağı bildirildi. 2007 doğumlu Arap erkek 16 tayın, TIR’lara yüklenerek İstanbul’a götürüldükleri belirtildi.
Arap Yarış At’larının açık arttırma usulüyle satılacağı ve muhtemelen 1,5 milyon TL civarında gelir beklenmesinin beklendiği vurgulandı
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