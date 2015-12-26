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Malatya Haber -

16 Yaşında Kansere Yenildi

16 Yaşında Kansere Yenildi
  • 26.12.2015
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Başbakanla aynı adı taşıyan kanser hastasının yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

16 yaşındaki kanser hastası Recep Tayyip Kuş’u geçtiğimiz ay evinde ziyaret eden  AKP Malatya Milletvekili Mücahit Fındıklı,  gence Başbakan Erdoğan ile kendisinin giyecek hediyesini vermişti.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken dünyaya gelen ve o nedenle dedesi Hasan Kuş tarafından ismi Recep Tayyip konulan Recep Tayyip Kuş isimli genç, kansere yakalanmıştı. Kansere yenilen Recep Tayyip Kuş’un Şehir Mezarlığı’nda  toprağa verildiği öğrenildi. Recep Tayyip Kuş, Ankara’da Hacettepe Onkoloji Servisi’nde zaman zaman tedavi görüyordu.

Vefat eden gencin annesinin de kanser hastası olduğu ve Ankara’da tedavi gördüğü öğrenildi.

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