16 Yıllık Firari Katil Zanlısı Malatya’da Yakalandı
16 yıl önce karışmış olduğu cinayet ile ilgili olarak aranan firari Malatya’da yakalandı.
Alınan bilgiye göre; 20 Kasım 2002 tarihinde İstanbul Bakırköy ilçesinde meydana gelen cinayet olayının faili olarak Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesince 16 yıldan beri hakkında yakalama kararı bulunan Ömer Ö. (44) adlı şüpheli Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Bürosu ekiplerince yakalandı.
Malatya doğumlu olan sanık Ömer Ö., hakkında yapılan işlemlerin ardından Adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com
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