3 Amatör Ligde İlk Hafta Maçları Oynandı

Malatya amatör futbolda U-15, U-19 1. Küme ve U-19 2. Küme Ligleri’nde ilk hafta karşılaşmaları oynandı.

Malatya amatöründe 2016-2017 sezonu heyecanı ilk hafta karşılaşmalarıyla başladı. U-15, U-19 1. Küme ve U-19 2. Küme Futbol Ligleri’nde ilk hafta maçları bol gollü geçerken, büyük heyecana sahne oldu.

4 MAÇTA 22 GOL ATILDI

U-15 Futbol Ligi’nde yeni sezon bol gollü başladı. 4 karşılaşmada 22 gol atılırken, 2 karşılaşma ise hükmen sonuçlandı.

Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Anadolu Selçuklu: 2-2

Kaldırımgücü-Malatya Yeşilyurt Belediyespor: 0-5

Adafı Kartalspor-Sanayispor: 4-3

Battalgazi Belediyespor-Malatya Fenerspor: 1-5

Kale Gençlerbirliği-Telekomspor: 3-0 (hükmen)

1932 Malatyagücü-Sancaktarspor: 3-0 (hükmen)

GOL DÜELLOSU KONAK BELEDİYESPOR’UN OLDU

U-19 2. Küme Futbol Ligi’nde bu sezon 4 takım U-19 1. Küme Futbol Ligi’ne çıkabilmek için mücadele ediyor.

Ligin ilk haftasında taraftarlar bol gol izlerken, 2 maçta toplam 13 gol atıldı. Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Çöşnük Gençlik-Sancaktarspor: 3-3

Ataköyspor-Konak Belediyespor: 3-4

DERBİ MALATYA GALATASPOR’UN

U-19 1. Küme Büyükler Futbol Ligi’nde U-15 ve U-19 2. Küme Futbol Ligleri gibi bol gollü başladı. Ligin ilk haftasında büyük bir heyecan yaşanırken, Malatya Fenerspor ile Malatya Galataspor arasında oynanan derbi karşılaşmasını 3-1 Malatya Galataspor kazandı. Ligin ilk haftasında alınan sonuçlar şöyle:

Malatya Fenerspor-Malatya Galataspor: 1-3

1932 Malatyagücü-Telekomspor: 0-5

Malatya Aile ve Sosyal Politikalarspor-Demirspor: 0-4

Kale Gençlerbirliği-Adafı Kartalspor: 0-1

Orduzuspor-Malatyaspor: 2-2

Battalgazi Belediyespor-44 Malatyaspor: 6-4.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi