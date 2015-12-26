17. Dini Yayın ve Kitap Fuarı..

Malatya’da, belediyenin geleneksel Ramazan ayı organizasyonlarından biri olan Dini Yayınlar ve Kitap Fuarı’nın 17’ncisi törenle açıldı.

Belediye binası arkasında oto park olarak kullanılan bölümde açılan fuarla ilgili Belediye Basın Bürosu’ndan yayınlanan bülten şöyle:

“..Malatya Belediyesi tarafından her yıl Ramazan ayında organize edilen Dini Yayınlar ve Kitap Fuarının 17.si düzenlenen törenle açıldı.

Belediye Binası arkasında kurulan 17. Dini Yayınlar ve Kitap Fuarının açılış törenine, Vali Yardımcısı Bayram Öz, Belediye Başkanı H. Cemal Akın, Malatya Müftüsü Bekir Gerek, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, CHP İl Başkanı Niyazi Ergin Gökçe, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.

Mehteran gösterileri ile başlayan törende ilk konuşmayı Malatya Müftüsü Bekir Gerek yaptı. Müftü Bekir Gerek, Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan Ayına girilmiş olduğunu belirterek, Ramazan Ayının diğer aylara oranla daha hayırlı ve bereketli olduğunu söyledi.

Malatya Belediyesinin geçmişten bugüne kadar geleneksel hale getirerek günümüze kadar bu fuarları düzenlediği için teşekkür ettiklerini ifade eden Müftü Gerek, Bu fuarın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum dedi.

Malatya Müftüsü Bekir Gerekin konuşmasının ardından kürsüye gelen Belediye Başkanı H. Cemal Akın ise yaptığı konuşmada, Dini Yayınlar ve Kitap Fuarının 17incisini düzenlediklerini belirterek, ülkelerin gelişmişliğini okudukları kitap ile ölçmenin daha isabetli olacağını söyledi.

İslamın ilk emrinin Oku olmasına rağmen, İslam ülkelerinde kitap okuma oranının oldukça düşük olduğunu ifade eden Belediye Başkanı H. Cemal Akın, İşte İslam ülkelerinin içine düştükleri bu zilletin sebebi de Oku emri başta olmak üzere Cenab-ı Hakkın emirlerini yerine getirmemeleridir,. İnşallah bu fuarlar neticesinde hemşerilerimiz, yurttaşlarımız ve İslam coğrafyasında yaşayan bütün insanlar okumayı alışkanlık edinirler, cehaletten kurtulurlar ve içinde bulundukları sıkıntılardan da bu vesileyle kurtulmuş olurlar diye ümit ediyorum dedi.

Başkan Akın, Malatya Belediyesi olarak Ramazan ayı içerisinde düzenlediğimiz bu etkinlikler ile geleneklerimizi devam ettiriyoruz. İşte İftar çadırında, her akşam teravihten sonra şiir günleri, dini sohbetler, Karagöz-Hacivat gösterileri, meddah gösterileri gibi değerlerimizi bir yandan yaşatmaya çalışırken bir yandan da Kitap Fuarı açmayı gelenek haline getirdik. Her ne kadar Dini Yayınlar ve Kitap Fuarı deniliyor ise de reyonlarda bütün alanları kapsayan türde yayınlar bulunmaktadır şeklinde sözlerini tamamladı.

Yapılan konuşmaların ardından, 17. Dini Yayınlar ve Kitap Fuarının kurdelesi Belediye Başkanı H. Cemal Akın, Müftü Bekir Gerek ve Vali Yardımcısı Bayram Öz tarafından kesildi, ardan da davetliler tarafından standlar tek tek gezildi..”