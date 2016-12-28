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Malatya Haber -

“171. Filoya Moral ve Motivasyon Desteği Verdi”

“171. Filoya Moral ve Motivasyon Desteği Verdi”
  • 28.12.2016
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Malatya’ya yaptığı ziyaret sırasında, 7’nci Ana Jet Üssü’nde 171’inci Filo Karargahı’nı da ziyaret ederek, moral ve motivasyon desteği verdiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Malatya ziyaretine ilişkin olarak şu açıklama yapıldı:

“28 Aralık 2016 tarihinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin ÜNAL ile birlikte, Malatya Valiliği, 2’nci Ordu Komutanlığı ve 7’nci Ana Jet Üs 171’nci Filo Komutanlığı karargahlarını ziyaret ederek, 171’nci Filo Komutanlığının tüm kahraman personelini, pilotlarını icra edilen hava harekatlarında göstermiş oldukları üstün cesaret, feragat ve başarılarından dolayı tebrik etmiş, moral ve motivasyon desteği vermiştir.”

Bülten- Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com

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