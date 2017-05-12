18 Ekiple Narko-Sokak Uygulaması Yapıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinden yürütülen Narko-Sokak uygulaması kapsamında, iş yerleri ve kişiler üzerinde arama yapıldı.

Emniyet müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; ” İl Emniyet Müdürlüğümüz Narkotik Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde KOM Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla 08.05.2017 tarihinde ilimiz Fahri Kayahan Bulvarı, Kanalboyu Caddesi, Hürriyet Parkı, Halep Caddesi ve Mücelli Caddelerinde bulunan Umuma Açık İş yerleri ve şahısların üzerinde 18 ekip, 65 personel ve 1 dedektör köpeği ile yapılan kontroller sonucu 477 şahıs sorgulanmış, aranan 3 şahıs yakalanmış, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiş, 53 işyeri kontrol edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

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