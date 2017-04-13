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Malatya Haber -

18 Madalya Kazandılar

18 Madalya Kazandılar
  • 13.04.2017
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Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren Kick Boks takımı Antalya’da yapılan turnuvada, takım olarak 10, ferdi olarak da 8 olmak üzere toplamda 18 madalya kazanarak takım halinde bir 1.lik, bir de 2.lik elde etti.

06-09 Nisan 2017 tarihleri arasında Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından düzenlenen 2. Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası’na 16 ülkeden 1.000’in üzerinde sporcu katıldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü’nün 12 sporcu ile katıldığı turnuvada; gençlerde 1., büyüklerde ise 2. oldu.  Toplamda 18 madalya alan Büyükşehir Kick Boks takımından 8 sporcu milli takım seçmelerine katılmaya hak kazandı.

Turnuvada derece alan sporcular

Başarılarının temelinde disiplinli çalışmanın yanı sıra Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın önemli desteklerinin olduğunu belirten takım antrenörü Hasan Basri Karakuş, Başkan Çakır’a teşekkür etti.

2.Uluslararası Açık Kick Boks Turnuvası’nda Antrenör Hasan Basri Karakuş nezaretinde başarılı müsabakalar çıkaran sporcuların isimleri ve dereceleri şöyle:

Hakan Karakuş 1., Furkan Karakuş 1., Talha Karadağ 2., Mehmet Kaya 3., Abdullah Karadağ 3., Mustafa Sezen 3., M.Cihan Özdemir 3., İ.Batuhan Karabulut 3.

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