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Malatya Haber -

18 ve 19’uncu Hafta Maçlarına Saat Ayarı

18 ve 19’uncu Hafta Maçlarına Saat Ayarı
  • 03.01.2018
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Süper Lig’de 18 ve 19.haftada oynanacak olan karşılaşmaların başlama saatlerinde değişiklik yapıldığı bildirildi.

  Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının yeni programı şöyle:

18.hafta müsabakaları

19 Ocak Cuma

20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)

20 Ocak Cumartesi

13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı)

16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı Stadı)

19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker Stadyumu)

21 Ocak Pazar

13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül Stadı)

13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadı)

16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye Stadı)

19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya Stadyumu)

22 Ocak Pazartesi

20.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)

19.hafta müsabakaları

26 Ocak Cuma

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

27 Ocak Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları Stadı)

16.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova Stadı)

19.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Stadı)

28 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)

13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya Stadyumu)

16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs Stadı)

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

29 Ocak Pazartesi

20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı).

Yeni Malatya Gazetesi

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