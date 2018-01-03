18 ve 19’uncu Hafta Maçlarına Saat Ayarı
Süper Lig’de 18 ve 19.haftada oynanacak olan karşılaşmaların başlama saatlerinde değişiklik yapıldığı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 18 ve 19. hafta karşılaşmalarının yeni programı şöyle:
18.hafta müsabakaları
19 Ocak Cuma
20.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu)
20 Ocak Cumartesi
13.30 Kardemir Karabükspor-Gençlerbirliği (Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı)
16.00 Osmanlıspor-Evkur Yeni Malatyaspor (Osmanlı Stadı)
19.00 Fenerbahçe-Göztepe (Ülker Stadyumu)
21 Ocak Pazar
13.30 Demir Grup Sivasspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Sivas Yeni 4 Eylül Stadı)
13.30 Atiker Konyaspor-Trabzonspor (Konya Büyükşehir Belediye Stadı)
16.00 Bursaspor-Medipol Başakşehir (Bursa Büyükşehir Belediye Stadı)
19.00 Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya Stadyumu)
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı)
19.hafta müsabakaları
26 Ocak Cuma
20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)
27 Ocak Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Bursaspor (Bahçeşehir Okulları Stadı)
16.00 Göztepe-Kayserispor (Bornova Stadı)
19.00 Galatasaray-Osmanlıspor (Türk Telekom Stadı)
28 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor (Ankara 19 Mayıs Stadı)
13.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Demir Grup Sivasspor (Yeni Malatya Stadyumu)
16.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Antalyaspor (Manisa 19 Mayıs Stadı)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
29 Ocak Pazartesi
20.00 Medipol Başakşehir-Kardemir Karabükspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı).
Yeni Malatya Gazetesi