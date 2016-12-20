“Savaşın Bitirilmesini İstemiyorlar”

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Dr. Emin Bozoğlan, Suriye’deki savaşın 6 yıldır devam ettiğini belirterek, “Zara’da, Babu Amro’da, Bayırbucak’ta ne olduysa bugün de Halep’te aynısı oluyor. Kışta, kıyamette masum insanların canlarının kurtarılmasına bile müsaade edilmiyor. Bu, bir insan öldürülmesinden öte, insanlığın öldürülmesi safhasındadır.” dedi.

Bozoğlan, konferans vermek için geldiği Malatya’da AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini Hatay’da gerçekleştirdikleri saha toplantısının ikincisini Malatya’da yaptıklarını anlatarak, amaçlarının Türkmenlerin yoğun olduğu illerde Türkmenlerin birliğini, beraberliğini, dayanışmasını sağlamak ve sorunları dinlemek olduğunu söyledi.

Suriye’de Beşşar Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatması altında bulunan Halep’in doğusundaki tahliyelere değinen Bozoğlan, şöyle devam etti:

“Suriye’de 6 yıldır savaş devam ediyor. Zara’da, Babu Amro’da, Bayırbucak’ta ne olduysa bugün de Halep’te aynısı oluyor. Kışta, kıyamette masum insanların canlarının kurtarılmasına bile müsaade edilmiyor. Bu, bir insan öldürülmesinden öte, insanlığın öldürülmesi safhasındadır çünkü bu insanlar aylardır mahsur kalmıştır, hiçbir yardım alamadıkları halde buradan canlarını kurtarmak için gayret içerisindedir. Özellikle Türkiye’nin girişimleriyle böyle bir fırsat yakalanmışken maalesef buradaki insanların tahliye sırasında bile rehin alındıklarını, kurşunlandıklarını, bombalandıklarını görüyoruz.”

– “Savaşın bitirilmesini istemiyorlar”

Bozoğlan, Suriye’deki savaşın uluslararası boyutta çözülebileceğini vurgulayarak, “Eğer ABD ve Rusya, bu savaşın bitmesini isterlerse muhtemelen bir hafta veya 10 gün içerisinde bitirebileceklerine inanıyorum fakat savaşın bitirilmesini istemiyorlar. Buradaki birtakım etnik ve mezhebi yapıların derinleşmesini artırarak, insanları birbirine kırdırarak, öldürerek devam etmesini istiyorlar.” şeklinde konuştu.

“Bu da tabii Ortadoğu’da 100 yıl önceki Sykes Picot’un bir parçasının tekrarlanmasıdır.” diyen Bozoğlan, özellikle Türkiye’nin zayıflatılması hatta bölünmesinin amaçlandığını anlattı.

Bozoğlan, bunun en son örneğini, 60 yıldır Türkiye’nin stratejik dostu ABD’nin destek olduğu başarısız darbeyi gördüklerine dikkati çekerek, “Amaç Türkiye’yi de Suriye haline getirmektir.” dedi.

– “Beyni yıkanmış caniler”

Halep’teki insanlık dramına Türkiye’nin gücü ölçüsünde destek verdiğini aktaran Bozoğlan, Türkiye’nin sıkıntıda olan insanların kurtarılması için görüşmeler yaptığını anımsattı.

Özellikle Rusya ve İran’la hatta ABD ile bu görüşmelerin devam ettiğini fakat Rusya’nın isteksiz davrandığını savunan Bozoğlan, ABD’nin ise savaşın daha ileri derecede devam etmesi konusunda kesin arzusu olduğunu öne sürdü.

Bozoğlan, İran’ın ise rejime öteden beri destek verdiğini ve milis güçleriyle 6 yıldır sıkıntı ve savaşı devam ettirmekte ısrarlı olduğuna değinerek, milis güçlerin tamamen dışarıdan devşirildiğini ve beyinlerinin yıkandığını anlattı.

Suriye’deki savaşın sona erdirilmesi noktasında mutlaka büyük devletlerin hemfikir olmasının önemine işaret eden Bozoğlan, barışın bu topraklarda yaşayan insanlara bırakılması gerektiğine inandığını, yabancılar bu topraklardan ellerini çektiklerinde barışın çok daha kolay sağlanacağını düşündüğünü söyledi.

Bozoğlan, Lazkiye sınırlarındaki Türkmen nüfusunun halen rejim kontrolünde yaşadığını aktararak, Bayırbucak bölgesinde ise mücahitlerin kontrolündeki, sivillerin olmadığı 5-6 köyün yer aldığını, mücahitlerin kendi topraklarını, evlerini ve köylerini koruduklarını sözlerine ekledi.

AA