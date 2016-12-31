“Malatya 23 İlin Önüne Çıkıyor”

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Malatya’da yatırım iklimi oluşması noktasında herkesin ortak bir konsensüsü var. Bu noktada herkes üzerine düşen görevi yerine getiriyor” dedi.

Malatya Merkez 1. Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’ndeki toplantıya katılarak, Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki çalışmalar, yatırımlar ve projelerle ilgili detaylı bir brifing aldı.

Bakan Tüfenkci, 2016’nın son işgününde Malatya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü’nde yeni etap sahaların son durumunu görmek üzerine bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Malatya’nın 23 cazibe merkezinin içerisinde yer aldığını anımsatan Tüfenkci, “Buralarda özellikle yatırım yapmak isteyen ve buraların potansiyelini değerlendiren, hükümet olarak vermiş olduğumuz teşvikleri de arkasına alarak, bu illerde yatırım yapmak isteyen yatırımcıların sayısı ve talebi bir hayli fazla” ifadelerini kullandı.

Bakan Tüfenkci, Malatya’nın altyapısı, insan kaynakları ve kültürel kaynaklarıyla birlikte hoşgörülü ve güvenli bir şehir olması nedeniyle cazibe merkezleri içerisinde yer alan 23 ilden öne çıkan illerden olduğunu kaydetti.

“YATIRIM YAPILACAK ALANLARI ÇOĞALTIYORUZ”

OSB’de 17 parselin kamulaştırılmasının bitirildiğini ifade eden Tüfenkci, şunları söyledi: “Ne kadar altyapımızı görüştük. Ne kadar parselimiz var, neler yapılabilir, bunu konuştuk. Bugüne kadar 24 milyon TL’nin üzerinde kamulaştırma bedeli gönderildi. Zannedersem 17 parselinde kamulaştırılması bitirildi. Şuanda yatırıma hazır parsellerde var. Eğer ciddi yatırımcılarımız müracaat ettiğinde hemen parsel verebilecek durumda olduğumuzu da görmemiz ve müşahede etmemiz bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Yine burada gördük ki altyapıyla ilgili süreçler tamamlanmak üzere, önümüzdeki ay içerisinde altyapının büyük bir bölümü ihale edilecek. İnşallah bunları da hızlı bir şekilde tamamladığımızda Malatya’da yatırım yapılacak alanları daha da fazla çoğaltmış oluruz. Bununla ilgili her türlü desteği bakanlık olarak biz bizzat yatırımcısına, OSB yönetimine, belediyelerimize ve valiliğimize vereceğiz. Şehir bu noktada zaten hem fikir, milletvekillerimiz, teşkilatlarımız, sanayicilerimiz ve esnaflarımız Malatya’da yatırım iklimi oluşması noktasında herkesin ortak bir konsensüsü var. Bu noktada herkes üzerine düşen görevi yerine getiriyor.”

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ”

Malatya’da şehrin içerisinde kalan küçük organize sanayilerinin de harekete geçirilmesi gerektiğini dile getiren Tüfenkci, şunları söyledi: “Malatya için önemli olan ve takip ettiğimiz bir diğer proje de, hayvancılık organize sanayiyle ilgili. Orada bakanlığın onay süreçleri ve akabinde de ot bedelinin yatırımcılar tarafından fazla bulunması nedeniyle itirazları vardı. Netice itibariyle onu da ciddi anlamda çözdük. Bundan sonra inşallah hızlı bir şekilde hareket edip, ot bedelini yatırarak, yeni bir yönetimle oranın parsel tahsislerine gidip, yatırıma açmak önemlidir. Yine Akçadağ Mermer Organize Sanayi Bölgesi’nin hayata geçmesi için prosedürler tamamlanma aşamasında ve o da yakında zamanda kamulaştırma aşamasına gelmiş olacak. Oranın değerlendirilmesi hem Akçadağ hem Malatya için önemli, Malatya’nın ihtisas organize sanayilerinin sayısının artırılması, yatırımın niteliğinin aynı zamanda da çeşitliliğinin artması Malatya sanayisi için ve Malatya’nın gelişimi için önemli parametrelerden birisidir. Yine Malatya için önemli olduğunu düşündüğümüz artık şehrin içerisinde kalan küçük organize sanayilerini de harekete geçirmemiz lazım, devletin teşviklerinden ve imkanlarından faydalanarak, şehrin dışına çıkartarak daha fazla büyütmemiz lazım. Çünkü Malatya’da bu kültür var. Küçük sanayilerimizi de büyütmemiz, geliştirmemiz gerekiyor. Onları çıkan teşviklerden haberdar ederek, faydalandırarak, onları da artık sanayici haline getirmemiz veya küçük sanayilerini daha geniş alanlarda faaliyetlerini yürütür hale getirmeliyiz. Bununla ilgili inşallah arkadaşlarımız organize olurlarsa, yer noktasında da şehir bir karar verirse, biz elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bakanlıklar da bu noktada hazır. Kredilendirilmesi 15 yıl ve uzun vadeli, düşük faizli krediler mevcut ve bunu TOKİ üzerinden yaptırma imkanımız var. Yeter ki bu noktada şehrin harekete geçsin.”

Bakan Tüfenkci, istihdamın Türkiye ve Malatya için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi içinde çok önemli. Buradaki nüfusu, buradaki gençleri ve burada yaşayanları bu topraklarda tutabilmek için bu insanlara istihdam sağlamalıyız. Bu istihdamında maliyetleri var. Hükümet olarak bu maliyetlerin bir kısmına katlanmaya her hazırız” dedi.

“İLANİHAYE SÜRMEZ”

Tekel Depolarıyla ilgili de açıklamada bulunan Bakan Tüfenkci, şunları söyledi: “Tekel depolarında çalışan, iş yapan firmalarımızın talepleri doğrultusunda, milletvekillerimizin de gayretleri ve bizlerin müdahil olmasıyla, oranın şimdilik özelleştirilmesi durduruldu. Ama bu ilanihaye (sonsuza kadar) sürmez. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımızda o zaman ‘bu dursun’ diye ifade ettiğinde o zamanda bir şey söylemiştik; bizim artık o arkadaşlara Malatya bir cazibe merkezi konumunda ve burada devletin ciddi anlamda teşvikleri ve destekleri var. Nedir? 7 yıla kadar kredi desteği var faizlerini devlet ödüyor. İşletme kredi desteği var, faizlerini devlet ödüyor. Yatırım desteği var, 7 yıl bunun faizini devlet ödüyor. O zaman birisinin bu işi organize edip, bunu hayata geçirmeliyiz. Burada o konuyu da konuşup, tartıştık. Şehrin uygun gördüğü bir yerde arkadaşlarda eğer organize olup, istiyorlarsa onların o sorununu rahatlıkla çözebilir, başka yatırımcılar için de küçük ölçekli yerler tahsis edebiliriz. Organize içinde bu işletmeler için yerle oluşturulmuş, bunlar içerisinde değerlendirebiliriz.”

“CİDDİ YATIRIMCILARI BURAYA ÇEKECEĞİZ”

Toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’ye Organize Sanayi Bölgesi’ne son dönemdeki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Erkoç, Bakan Tüfenkci’nin OSB’nin bütün dertlerini yakından takip ettiğini belirterek, bu noktada kendilerinin elini güçlendirdiğini ifade etti.

Malatya’ya ciddi yatırımcıların çekileceğini dile getiren Erkoç, “Birinci etapta 66 parsel, kamulaştırma alanı olmayan alan içerisinde ikinci etapta da 88 parsel ürettik. O da askıdan indi, bakanlıktan geldi. Kısmet olursa inşallah ikinci etabın ihalesini de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza Ocak ayı sonu veya Şubat ayı içerisinde ihaleye çıkmış olacağız. Bu ikinci etabın faaliyete girmesiyle, cazibe merkezi oluşundan dolayı da Malatya’nın Doğu Anadolu’daki 16 il içerisinde altyapısı, sosyal altyapısı ve organize altyapısı güçlü olan kentlerden birisi. Umut ediyoruz, inanıyoruz sizlerin de desteğiyle ciddi yatırımcıları buraya çekeceğiz. Bu noktada da arsa sıkıntısı çekmeyeceğimizi ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Erkoç, kamulaştırma için son dönemde 25 milyon TL gönderildiğini kaydederek, bunun kendilerini rahatlattığını belirtti.

Toplantıya; Vali Mustafa Toprak, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ile OSB yetkilileri ile ilgili kurumların müdürleri katıldı.

Burhan KARADUMAN, Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com