Battalgazi Meclisi Toplandı

Battalgazi Belediye Meclisi, 2017 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, Toplantıda, meclis üyelerinin huzur hakkı, geçici işçi vizelerinin belirlenmesi, denetim komisyonu üyelerinin seçimi gibi maddelerin yanı sıra imarla ilgili maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan başkanlığındaki toplantıda gündem maddelerinin görüşülmesinden önce kısa bir açıklama yapan Başkan Gürkan, ülkedeki terör saldırılarını kınadı. Gürkan, “Bu saldırılar karşısında birlik olacağız. Gerek 15 Temmuz’da, gerek 31 Aralık’ta, Allah milletimizin birlik ve beraberliğini bozmasın. Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi “Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız”. Başkada şansımız yoktur. Milletimizin değerleri, devletimizin değerleri bizim için birinci önceliktir. Bunun dışında düşünen hiç kimselere ne devlet fırsat verir, ne de onlara imkan tanır. Devletin göstermiş olduğu tevazuyu kimse zafiyet olarak algılamasın” dedi.

Orduzu Çınar Parka Galip Demirel ismi verildi

Başkan Gürkan bir başka toplantı nedeniyle salondan ayrılınca, meclise 2.Başkan Vekili Şule Özkan başkanlık etmeye başladı.

Orduzu Mahallesi’nde yapılan Çınar Parkın yeniden düzenlenmesi ile Çınar ismi korunarak ‘Galip Demirel Çınar Parkı’ isminin verilmesi gündem maddesi olarak görüşüldü. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemdeki bazı maddeler ilgili komisyonlara havale edilirken, geçici işçi vizeleri, meclis üyeleri huzur haklarının belirlenmesi ve kent konseyinin kurulmasına yönelik teklifleri içeren gündem maddeleri kabul edildi. Meclis toplantısında daha sonra, Zabıta memurlarına verilecek olan aylık maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili gündem maddesi ise, Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Denetim komisyonu üyeleri seçildi

Bir yıl boyunca görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri de yapılan gizli oyla belirlendi. Oylama sonucunda, Denetim Komisyonu’na Osman Şaşa, Hasan Demez, Tuncer Bulgurlu, Abdurrahman Kızıl ve Abuzer Altun seçildi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Şubat ayı toplantısının 1 Şubat 2017 Çarşamba günü yapmayı kararlaştırdı.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com