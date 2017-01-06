“Fahri Kayahan’da Çalışmalar Tamamlandı”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fahri Kayahan Bulvarı’ndaki düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan, bulvardaki alt ve üst yapının yenilendiği belirtilen basın açıklaması şöyle:

“Malatya Büyükşehir Belediyesi örnek teşkil edecek bir cadde düzenlemesi daha yaptı. İlkbaharda düzenleme çalışmalarına başlanan ve Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından baştan sona yenilenen Fahri Kayahan Bulvarı tamamlanarak, asfaltlandı. Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bulvarda, kavşaklara sinyalizasyon sistemi kurularak, araç ve yaya trafiği daha güvenli hale getirildi.

Konu ile ilgili olarak verilen bilgilere göre, Malatya’nın en çok gelişen bölgelerinden birisi olan Fahri Kayahan bölgesinin ana arteri niteliğindeki Fahri Kayahan Bulvarı, alt ve üst yapısıyla tamamen yenilendi.

3 km uzunluğundaki bulvar ortasına 3.5 metrelik havuz kanal yapıldı

Eski asfaltı kazıyarak, içmesuyu, kanalizasyon, yağmursuyu drenaj kanalları, mobese, Telekom, elektrik, doğalgaz gibi bütün altyapıları yenileyen Büyükşehir Belediyesi, daha sonra üstyapı çalışmalarına başladı. Büyükşehir Belediyesi Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından kanal, kaldırım ve asfaltlama çalışmalarına başlandı. 3 kilometre uzunluğundaki Fahri Kayahan Bulvarı’na 3.5 metre genişliğinde 76 kademeden oluşan kanal, 120 cm genişliğinde bisiklet yolu, 280 cm genişliğinde yaya yolu ve 2’şer metre genişliğinde de araç otopark alanları düzenlendi. Aydınlatma gruplarının da monte edildiği Fahri Kayahan Bulvarı’nda bütün çalışmalar tamamlanarak yol asfaltlanıp, çizgi çalışmaları da yapıldı.

Kavşaklara sinyalizasyon sistemi kuruldu

Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu bulvarda, yapılan kavşaklara sinyalizasyon sistemi kuruldu. Kurulan sistem sayesinde trafik, daha güvenli hale getirilirken, sinyalizasyon sistemi vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

800 adet ağaç dikilecek

Bulvar üzerine 400 adet aydınlatma direği diken Büyükşehir Belediyesi, ayrıca 800 civarında da ağaç dikecek.

Tamamen bitirilerek hizmete açılan Fahri Kayahan Bulvarı’nın gerek işlevselliği ve gerekse de görüntüsüyle vatandaşlar tarafından beğeni topluyor.

17 metrelik saat kulesi yapıldı

Fahri Kayahan Bulvarı’nın Tecde girişine yapılan 17 metre yüksekliğindeki saat kulesi de düzenlemelere ayrı bir güzellik kattı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Fahri Kayahan Bulvarı Tecde girişindeki kavşak ortasına yapılan Saat Kulesi, Osmanlı ve Selçuklu mimarisinden izler taşıyor, yaklaşık 17 metre yüksekliğindeki yeni saat kulesiyle, Malatya’daki saat kulesi sayısı 3 oldu”

Bülten