Bakanlık Onayladı.. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oldu

Malatya Devlet Hastanesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasına ilişkin talebin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığı öğrenildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Malatya Devlet Hastanesi’nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak faaliyet göstermesi amacıyla Sağlık Bakanlığı nezdinde yapmış olduğumuz girişim ve talepler sonucunda olumlu karar çıktı. Malatya Devlet Hastanesi statüsü değiştirilerek Sağlık Bakanlığını onayı ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmuştur. Bu değişiklik ile birlikte Malatya Devlet Hastanesi’ne genel dal eğitim ve araştırma hastanesi olarak faaliyet göstermesi ile birlikte eğitim yetkisi verilmiştir. Bu kararın alınmasından dolayı Sağlık Bakanımız Recep Akdağ’a, Sağlık Bakanlığı yöneticilerine teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çalık, “Malatya Devlet Hastanemiz, hizmette etkinliğin, bilimselliğin, verimliliğin ve fonksiyonel kapasitelerinin arttırılmasının yanında tıpta uzmanlık eğitimi de vererek ülkemizin uzman doktor ihtiyacının karşılanmasına katkı sunacaktır.” diye konuştu.

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