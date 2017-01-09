“Malatya Teröre Karşı Milli Duruşu Gösterdi”

Malatya Valiliği’nin öncülüğünde geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleştirilen ve on binlerce Malatyalının katıldığı ‘Malatya Teröre Karşı El Ele’ mitinginin amacına ulaşması ve herhangi en ufak bir olayın dahi olmadan gerçekleştirilmesi ve sona ermesinden dolayı bazı sivil toplum kuruluşlarının başkanları Vali Mustafa Toprak’ı makamında ziyaret ettiler.

Malatyalılar, ellerinde Türk bayrakları ile birlik ve beraberliklerini sergilediği 15 Temmuz Millet Meydanında gerçekleştirilen, başından sonuna kadar huzur ve güven içerisinde tamamlanarak Terör örgütlerine ve hainlere ‘Malatya Teröre Karşı El Ele’ mesajının verildiği miting dolayısı ile Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Şevket Keskin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Evren ve Ticaret Borsası Başkanı Gürsel Özbey, Vali Toprak’ı makamında ziyaret ederek, hem herhangi bir asayiş olayının olmamasından dolayı hem de verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek ve minnettarlıklarını dile getirdiler.

Valilik makamında gerçekleştirilen asayiş toplantısı sonrası yapılan ziyarette İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Şerafettin Yılmaz ve İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal’ın da orada bulunmasından dolayı ziyaretçiler onlara da ayrı ayrı teşekkür etti.

Ziyarette Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Keskin, “Bütün esnafım adına, bütün sivil toplum örgütleri adına sizler çok teşekkür etmek istiyorum. Biz esnaf ve sanatkârlar camiası olarak ülkemizin dört bir tarafından bastıran hain terör örgütlerine karşı Malatya’nın dik durması, kendini göstermesi, sizin başkanlığınızda sivil toplum örgütleri ve halkımızın katılımıyla düzenlediğimiz toplantımıza katılan halkımıza da çok teşekkür ediyorum. Duyarlı olan bir memleket, vatanı, bayrağı, ezanı için meydanları dolduran bu milletin önünde saygıyla her zaman eğiliriz. Bundan dolayı bütün sivil toplum örgütleri, odamız ve şahsım, başkanlarım adına başta size Emniyet Müdürümüze, Jandarma Alay Komutanımıza bütün katmanlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkoç da “Sayın Valimizin himayelerinde Cumartesi günü organize ettiğimiz Terörü lanetleme, tek yürek tek ses olmak mitinginden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor, her zamankinden daha fazla birlikteliğe beraberliğe ihtiyaç olduğumuz şu günlerde Malatya bu işin bir öncülüğünü yaparak bir miting düzenledi. Sesimizi içerideki ve dışarıdaki hainlere duyurma amacını güttük, bunda da muvaffak olduğumuz kanaatindeyiz. İnşallah bu ülkeyi bölmeye, bayrağı indirmeye güçleri yetmeyecektir. Biz inanıyoruz ki bu millet bu birliği ve beraberliği Kürdüyle, Türküyle, Alevisi, Sünnisiyle ve bütün katmanlarıyla birlikteliği ve beraberliği bir araya getirdiğimiz sürece hiçbir hain güç buna muvaffak olamayacaktır. Şu anda ülke olarak İstiklal ve İstikbal mücadelesi veriyoruz, bu anlamda Malatya kendisine yakışanı yaptı. Biz sizlere de kendi iş dünyamız adına şükranlarımızı arz ediyorum” ifade etti.

Vali Toprak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek “Öncelikle ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Meslek örgütlerimizin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığımızın, Esnaf ve Sanatkârlar Odası Birlik Başkanımızın, Kefalet Kooperatif Başkanımızın ve Ticaret Borsası Başkanımızın ziyareti bizi ziyadesiyle memnun etti. Sizler geçtiğimiz hafta içerisinde bana geldiniz burada Malatya’nın milli hassasiyetlerinin yüksek oranda olduğunu bununda bir miting ve yürüyüş ile birlikte teröre karşı duruş şeklinde gösterinin uygun olacağını ve bunun nasıl bir katkıyla gerçekleşebileceğini ifade ettiniz. Bizde zaten istediğimizde buydu hatta Malatya’dan da bu sesin gür olarak Türkiye’ye Dünya’ya verilmesi gerekiyordu. Sizlere çok teşekkür ediyorum, düzenleme komitesi olarak iki gün içerisinde 40 000 kişiyi aşkın Malatyalı vatandaşımızın ya da çevreden katılanların iştiraki ile birlikte burada teröre karşı Malatya’nın yekvücut hareket ettiğini birlik içerisinde olduğunu ve ortak bir şekilde teröre karşı duruşu, sesi ve o noktada yüreğinin sesini ortaya koyduğuna da hep birlikte şahit olduk. Bu işler önemlidir gerektiği zaman vücudumuzu o işin altına koymamız gerekiyor. Sizler de sivil toplum, meslek örgütlerinin temsilcisi olarak bu işin altına adeta vücudunuzu yatırdınız ve iki gün içerisinde toplumun tüm güzel katmanlarına güzelliklerini, her bir rengini temsil edilecek şekilde ulaştınız ve meydanlarda da vatandaşlarımız bu sizin çalışmanıza katkı sağladı. Hem ilimiz adına hem ülkemiz adına önemli bir milli duruşu, teröre karşı ortak duruşu gösterdiniz. Bize düşende sizlerin önünü açmak bu noktada ilimizin ortak sesi olacak çalışmalara yön verebilmektir. Ben düzenleme komitesi olarak burada bulunan ve bulunmayan arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza, yapmış oldukları yayınlarla basınımıza, bu ortak duruşa katkı veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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