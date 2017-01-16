Dilek Yolu Genişletiliyor

Malatya’nın kuzeyinde önemli ulaşım akslarından biri olan ve Malatya-Sivas Karayoluna bağlanan Dilek Mahalle Yolunun standartlara uygun bir şekilde yapılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalara yoğun şekilde devam ediliyor.

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki yolun 4.5 kilometrelik bölümünü geçtiğimiz dönemlerde tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kalan 3.5 kilometrelik bölümde ise dolgu çalışmaları yapıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, yol hakkında bilgiler verdi. Ekiplere tatlı ikramında da bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’a bazı daire başkanları ve şube müdürleri de eşlik etti.

Dilek Mahalle Yolunun Kuzey Kuşak Yolunun önemli bir parçası olduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, yolun şehir mezarlığı kavşağından, demiryolu köprüsüne kadar olan bölümünün geçtiğimiz yıllarda tamamlandığını, bu sezon içerisinde de geriye kalan 3.5 kilometrelik bölümü tamamlamak için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi.

Yolun 7 metreden 30 metre genişliğine çıkarıldığını hatırlatan Başkan Çakır, “Yolumuz çift gidiş – çift geliş olacak şekilde planlandı. Şuan demiryolu üstgeçidinin olduğu bölgedeyiz. Burada 5 metreyi aşan dolgu çalışmalarımız oldu. Toplamda 336.000 m3 dolgu çalışması, 46.000 m3 alt temel malzeme serimi, 11.000 m3 taş duvar örme işleri yaptık. Devam eden altyapı çalışmalarının sonunda yolumuzu asfaltlayarak hizmete açacağız” dedi.

Başkan Çakır, Dilek Mahalle Yolunun, kent içi trafiği rahatlatacağı gibi transit geçişleri de rahatlatacağını belirterek, “Yolumuz Malatya’nın kuzey batısında, Malatya- Sivas Karayolunun bağlantı yollarından bir tanesi. Bu yolumuz standartlara uygun hale geldikten sonra Malatya’nın batı çevre yolu biraz daha ferahlayacak.

Bölgede bulunan Oto Galericiler Sitesi, Yaş Meyve ve Sebze Hali, Mahrukatçılar Sitesi, Nakliyatçılar Sitesi, Demir-Çimento ve Mermerciler Sitesinin bulunması bu yolun yapılmasını elzem hale getirmişti. Yolumuz aynı zamanda kuzey kuşak yolunun da bir parçası. Tüm parçaları birleştirdiğimizde kent içi trafiği önemli derecede nefes alacak. Bölgemiz aynı zamanda Malatya’nın en hızlı gelişen bölgelerinden biri, bu yol daha sağlıklı büyümesinde önemli rol üstlenecek. Arkadaşlarımız yolu bir an önce bitirmek için yoğun çaba harcıyorlar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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