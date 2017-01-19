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Malatya Haber -

Bilardo Hakem Kursu Açılıyor

Bilardo Hakem Kursu Açılıyor
  • 20.01.2017
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Malatya’da Bilardo Hakemliği Kursunun açılacağı bildirildi.

Türkiye Bilardo Federasyonu’nun 2017 yılı faaliyet programında yer alan Bilardo Hakemliği Kursu, Malatya’da 25-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Kursa katılacaklarda aranan şartlar ve istenilen belgeler şöyle:

1 – T.C. Vatandaşı olmak
2 – Kurs tarihinde 19 yasından gün almış olmak
3 – En az Lise ve dengi okul mezunu olmak
4 – Fotoğraf 4 Adet ( Son 6 aya ait )
5 – Diploma fotokopisi ve aslı ( Aslı kontrolden sonra iade edilecektir.)
6 – Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı ( Aslı kontrolden sonra iade edilecektir.)
7 – Savcılıktan alınacak sabıka kaydı ( Devlet memurları da dahil )
turkiye.gov.tr adresindeki E-DEVLET şifresi ile girilerek Adli Sicil Kaydı Sorgulama bölümünden https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-kaydi linkinden Adlî Sicil Kaydı belgesinin gönderilmesi.
8 – Sağlık raporu (Sağlık ocaklarından alınabilir )
9 – G.H.S.İ.M den alınacak olan bir seferde 6 ay ve daha fazla ceza almadığına dair belge ektedir.
10 – Aday hakem bilgi formu ( Formu aşağıdaki linkten alabilirsiniz.)
11 – Kursa katılacaklardan federasyonun özel gelirler hesabına (TR26 0006 4000 0014 2006 2282 78) 50 TL kurs ücreti yatırması ve dekontu federasyonun (0312 310 2822) nolu faksına bildirilmesi ( Dekonta ….. İli Hakem Kursu ücreti yazılacaktır.)

Yeni Malatya Gazetesi

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