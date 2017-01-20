“Çocuklarımızı Sevgiyle Kucaklayalım”

Malatya’da 168 bin 829 öğrenci karnelerini alarak sömestr tatiline girdi.

Malatya Valisi Mustafa Toprak, Mehmet Emin Bitlis İlkokulu’nda karne dağıtım törenine katıldı. Toprak’ın ‘Okul neden önemlidir?’ sorusuna, bir öğrenci, “Biz Türkiye’nin geleceğiyiz. Onun için okul çok önemli” cevabını verdi.

Vali Toprak, beraberindeki protokol üyeleriyle Mehmet Emin Bitlis İlkokulu’ndaki karne dağıtım törenine katıldı. Birinci ve dördüncü sınıf öğrencilerinin sınıflarını ziyaret eden Toprak, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Öğrencilerin dersleri hakkında bilgiler alan Toprak, birinci sınıf öğrencilere, ‘karne neden önemli?’ diye sordu, öğrenciler için ‘sınavlarımız iyi mi diye alıyoruz’ dediler.

Birinci sınıf öğrencisi Evin Demirci, Cahit Sıtkı Tarancı’nın ‘Memleket İsterim’ adlı şiirini okudu.

Vali Toprak, dördüncü sınıf öğrencileriyle de uzun süre sohbet etti. Öğrencilere nasihatlerde bulunan Toprak, “Birbirimize sıkı sıkıya bağlanacağız. Aynen bu sınıfta güzel sevgiler, kardeşlikler kendi aramızda oluşturuyoruz, değişik ailelerimizden değişik çocuklarımız geliyor. Burada aynı sınıfta güzelce, sevgiyle, hoşnutluk içerisinde arkadaşlık yapıyoruz. Ülkemizin de 80 milyonun bu sınıftaki güzellik gibi birlikte hareket etmesi gerekiyor. Devletimizi, milletimizi, bayrağımızı hep birlikte yüceltmemiz, ülkemizi daha güçlü kılmamız gerekiyor” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN KARNE HEYECANINA ORTAK OLDUK”

Karne dağıtım töreni sonrası gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mustafa Toprak, “Bizde çocuklarımız gibi heyecanlıyız. Çocuklarımızın karne heyecanına ortak olmak üzere okulumuza geldik ve karnelerimizi temsili olarak dağıttık. Gördük ki çocuklarımız ilk dönemin heyecanını karnesindeki notları önemli ölçüde bekliyorlar. O heyecanı da hissediyorlar. Bizde karne heyecanlarına ortak olduk. Hissiyatlarını aldık, çocuklarımıza bir takım nasihatlerimiz oldu. Yarıyıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığımız bir ödev verilmemesini, çocuklarımızın dinlenmesini ama mümkün olduğu kadar o dinlenirken de daha fazla kitap okuyarak, bilgilerini güçlendirmelerini istiyor” ifadelerini kullandı.

“GENÇLERİMİZİN, ÇOCUKLARIMIZIN, EVLATLILARIMIZIN GELECEĞE İYİ HAZIRLANMASI GEREKİYOR”

Toprak, Malatya’da eğitim-öğretimin iyi bir şekilde sonuçlandığını belirterek, şunları söyledi:

“Çocuklarımız 15 gün sonra okullarımıza dönecekler, bu arada varsa okullarımızın eksiklerini gidermiş bir şekilde ikinci eğitim-öğretim dönemine hayırlı şekilde başlayacağımızı ifade ediyorum. Eğitim bizim için, ülkemiz için, geleceğimiz için önemli. Ziyaret ettiğimiz bir sınıfımızda öğrencimiz ‘biz geleceğiz’ dedi. Ülkemizde 15 Temmuz’da, diğer hain terör hareketleri de, bir takım istismar ve olumsuzluklarda dahil olmak üzere önüne çıkarılabilecek her türlü tehdide karşı gençlerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın iyi yetişmesi, geleceğe iyi hazırlanması gerekiyor. Bilgi gücünün, akıl gücüyle birleşerek ülkemizi daha güçlü kılacak noktalara her alanda ekonomik, sosyal, kültürel ve sanat hayatında ülkemizi evrensel dünyada daha iyi bir noktaya taşıyacak olan gençlerimizdir. Onlar o hedefe yönlendirilirken, şüphesiz ki devletimizin, milletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın, okullarımızın, öğretmenlerimizin de ona hazır olması gerekiyor. Bizde bu noktada bu güzelliklere, bu hedeflere varmak için çocuklarımızı ve çocuklarımızın eğitim altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz.”

“OKUL ALTYAPI VE YENİ OKUL YAPIMLARINI HIZLANDIRDIK”

Malatya’da okulların büyük bir bölümünün normal eğitimden oluştuğuna dikkat çeken Vali Toprak, “Bir kısım okullarımızda da ikili eğitim hala devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın ve hükümetin çizdiği hedefler doğrultusunda 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlamadan önce tüm okullarımızı normal, tekli eğitime kavuşturabilmek için okul altyapılarını ve yeni okul yapımlarını da hızlandırmış bulunuyoruz. Umuyoruz ki o hedefe de planlandığı gibi zamanında Malatya olarak bizde altyapımızı uyarlamış olacağız” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZI SEVGİYLE KUCAKLAYALIM”

Toprak, karnesinde zayıf not olan çocukların anne-babalarına da tavsiyelerde bulunarak, şunları söyledi: “Milli Eğitim Bakanlığımız, çocuklarımızın dinlenmesine fırsat verebilmek adına ağır bir ders ve ödev yüküyle tekrar karşı karşıya bırakmamak adına, 15 tatilde eve ödev verilmiyor. Bizde çocuklarımız dinlensinler; sağlıklı, sıhhatli ve zihinlerini dinlendirmiş bir şekilde yeni eğitim-öğretim dönemine gelsinler. Anne-babalarımızda, karnelerinde kırık notu olan çocuklarımız olabilir, çocuklarımızı ‘neden kırık not aldın?’ şeklinde sıkıştırmak ya da onları sorgulamak yerine neden bu noktada notları düşük oluyor, anne-baba olarak ‘eksiğimiz mi oldu, çocuğumuzun psikolojisinde ya da ortamında herhangi bir problem mi var?’ diyerek, o kırık notu değil de, kırım notun oluşmasına sebebiyet veren temele eğilmeleri gerekiyor. O yüzden çocuklarımızı ister başarılı isterse başarısız karne olsun hiç önemli değil sevgiyle, güzellikle kucaklayalım. O sevgiyle birlikte kırık notların anne-babanın okul yönetimiyle, öğretmenlerimizle, okul aile ortamıyla ortaya çıkabilecek sorunları aşabileceğimiz düşünüyoruz.”

168 BİN 829 ÖĞRENCİ KARNE ALDI

Vali Toprak, Malatya’da 168 bin 829 öğrencinin karne aldığını kaydederek, “922 okulumuz var. Bunların 746’sı anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liseden oluşuyor. Birde onun gibi özel eğitime yönelik bir takım okullarımız var. 2019 yılında tüm okullarımızı normal eğitime çevirmek istiyoruz. Şuanda 632 okulumuzda normal eğitim veriliyor. 114 okulumuzda ise ikili eğitim veriliyor. Malatya’da 168 bin 829 öğrencimiz karne alıyor. Bu çocuklarımız 8 bin 365 eğitim-öğretim görüyor. Bu çocuklarımızı, 791’i özel okullarda olmak üzere 13 bin 778 öğretmenimiz eğitiyor. Eğitim-öğretim döneminin başında da tüm bu okullarımıza 24 bin 305 kayıt yapıldığını da ifade etmek istiyorum. Her yıl 25 bin civarında yeni öğrencimiz okul öncesi, ilkokul, ortaokul, meslek liseleri de dahil olmak üzere okullarımıza katılıyor. Çocuklarımızın eğitim altyapısını güçlendirirken, öğretmenlerimizin bire bir daha iyi öğrencilerle iletişim kurabilmeleri için öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltmamız gerekiyor. Bu anlamda da baktığımızda bizim şuanda derslik başına düşen öğrenci sayısının Malatya’da 20 olduğunu görüyoruz. Bu önemli bir hedeftir. 20 olmakla birlikte özellikle ortaokullarda ve nüfusun yoğun olduğu noktalarda 30’a yakın olan yerler var. En yüksek 29. Bu rakam milli eğitimimizin hedef koyduğu 30’un altında bulunuyor. 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak şekilde eğitim-öğretimin kazasız, belasız çocuklarımızla birlikte başlayacağını ümit ediyorum” dedi.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com