“Küçük Sanayi Arsaları da Bedava Verilmeli”

MESOB Başkanı Şevket Keskin, esnaf ve sanatkarların Cazibe Merkezleri Programında esnaf ve sanatkarın beklentilerine ilişkin talep ve öneri dosyasını Başbakan Binali Yıldırım’a verdi.

TESK Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı Şevket Keskin, Başbakan Binali Yıldırım’ın Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı’na katıldı.

Keskin, “Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’ın Çankaya Köşkü’nde gerçekleştirilen Cazibe Merkezleri Programı toplantısı sonrasında Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak hazırlamış olduğumuz ve esnafların Cazibe Merkezleri Programında beklentilerini içeren dosyamızı sunduk. Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a esnaf ve sanatkarlara olan ilgisi ve desteğinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz.” dedi.

Keskin şunları söyledi:

“Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 23 ilde uygulamaya konulan Cazibe Merkezleri ile ilgili desteklerin kapsamı ile uygulanması konusunda Esnaf ve Sanatkar kesimi programdan faydalanamıyor. Cazibe Merkezleri ile ilgili uygulama kapsamına mutlaka esnaf ve sanatkar kesiminin de faydalanabileceği destek paketleri uygulamaya girmeli. Malatya örneğinde olduğu gibi; Sanayi Siteleri şehir içinde sıkışıp kalmış, ancak esnaf ve sanatkarımız ekonomik yetersizlik ve arsa nedeniyle yeni sanayi siteleri yapamamaktadır. Bu nedenle tTesislerin alt yapısı konusunda ağırlıklı yatırımları kapsayan Cazibe Merkezleri uygulamasında esnaf ve sanatkar için de Yeni Küçük Sanayi Siteleri yapımı da destek paketine alınmalı ve Küçük Sanayi Sitesi arsaları da bedava verilmeli. Sanayi Sitelerinde veya imalat sektöründe faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarımızın makine teçhizatını değiştirmesi konusunda Cazibe Merkezleri programı kapsamında destek verilmeli.

İşyerini büyütmek ve istihdamını arttırmak isteyenle esnaf ve sanatkar kesimi içinde Cazibe Merkezleri uygulamasında destek görmeli ve destek miktarları esnaf ve sanatkarın taleplerini karşılayabilmeli.”

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