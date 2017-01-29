Yetiştiricilere Eğitim Toplantısı

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ‘Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ kapsamında Yazıhan ve Arapgir ilçelerinde bilgilendirme toplantısı yaptı.

İlk toplantı Yazıhan’da, Belediye toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya Yazıhan Belediye Başkan Vekili Kadir Yoldaş, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırımoğlu, Yazıhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zafer Tanrıverdi, Malatya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, teknik personel ve Yazıhanlı yetiştiriciler katıldı.

Toplantıda konuşan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Yardımcısı Zülküf Yıldırımoğlu toplantının, üreticilerin sorun ve sıkıntılarının giderilmesi adına önemli olduğunu söyledi.

Yazıhan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zafer Tanrıverdi ise, projenin önemine dikkat çekerek proje kapsamında yapılacakları anlattı.

Yazıhan Belediye Başkan Vekili Kadir Yoldaş da, birlik Başkanı İhsan Akın ile istişare içinde olduklarını belirterek toplantının önemine dikkat çekti.

Toplantıda söz alan Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ise, proje kapsamında yaptığı bilgilendirme konuşmasında, doğacak kuzular ile alakalı veri kayıtlarının düzgün tutulması gerektiğini belirtti.

Projenin asıl amacının verimliliği artırmak olduğunu söyleyen Başkan Akın, konuyla alakalı olarak sorunları çözmeye çalışacaklarını söyledi.

‘Halk Elinde Hayvan Islahı Ülkesel Projesi’ kapsamında daha sonra Arapgir ilçesinde de bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıda yetiştiricilere seslenen Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, “Proje kapsamında kulak küpelerinin takılması, tanıtılması, doğum ile süt verim kayıtları hakkında sizleri bilgilendireceğiz. Sizlerden gelen sorulara da cevap vereceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantıda yetiştiricilerin sorunlarını da dinleyen Başkan Akın, yetiştiricilere broşür ve el kitapçığı dağıttı.

iha