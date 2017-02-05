Büyükşehir 923 Km. Yolda Asfalt Yaptı

Büyükşehir Belediyesi’nce 2016 yılı içerisinde il genelinde, 923 kilometrelik asfalt çalışması yapılırken, bu çalışmalarda toplam 260 bin 503 ton asfalt kullanıldı.

Özellikle ilçelerde ve kırsal mahallelerde uzun yıllardır bekleyen yol problemlerinin büyük bölümünü çözen Büyükşehir Belediyesi’nin bu gayretli çalışmaları vatandaşları da mutlu ediyor. Büyükşehir Belediyesi 2016 yılı içerisinde ilçelerde sıcak asfalt yapımına ayrıca ağırlık vererek, bazı yollarda ilk kez sıcak asfalt kullandı.

360 km sıcak asfalt

Büyükşehir Belediyesi finişer makineleri ile 106 kilometre, greyder iş makineleri ile de 251 kilometre sıcak asfalt serimi yaptı. 410 kilometre birinci kat sathi kaplama asfalt çalışması yapan Büyükşehir, 140 kilometre de ikinci kat sathi asfalt kaplama çalışması yaptı.

Kırsalda önemli çalışmalar yapıldı

Toplamda 923 kilometrelik asfalt çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi; bu çalışmaların 235 kilometresini merkez ilçelerde yaparken, 688 kilometresini ise kırsalda gerçekleştirdi.

Birçok ilçede yerinde malzeme üretimi yapan Büyükşehir Belediyesi, asfalt seriminden önce yollarda altyapının yanısıra, yol standartlarının geliştirilmesi noktasında da çalışmalar yaptı. Kırsal mahalle yollarının büyük bölümünde yol genişletme çalışmaları da yapan ekipler, tüm zorlu şartlara rağmen 2016 yılını yoğun bir şekilde geçirdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı içerisinde önceden belirlemiş olduğu program doğrultusunda asfalt çalışmalarını sürdürmekte iken; çalışmaların en yoğun olduğu dönemde yaşanan 15 Temmuz hain darbe girişimi süreci nedeniyle, çalışmalar yaklaşık bir ay boyunca durmak zorunda kalmıştı.

Araç ve iş makinalarının tedbir amaçlı askeri birliklerin önünde giriş ve çıkışları engellemek amacıyla bekletilmesi nedeniyle bir ay boyunca sahada herhangi bir çalışma yapılamadı. Ancak tüm yaşanan sıkıntılı sürece rağmen Büyükşehir Belediyesi, 2016 yılı içinde yapılması planlanan yolların büyük bir bölümünü asfaltlamayı başardı.

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