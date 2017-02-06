“Malatya’ya Yatırım Yapacağız”

Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal, iki milyona yakın üyeleriyle Malatya’ya ne gibi yatırımlar yapabileceklerini konuşup, tartışacaklarını ifade ederek, “23 cazibe merkezleri kapsamında Malatya’da var. Malatya için inşallah yapacağımız yatırımları yerel işadamlarımızla konuşacağız” dedi.

VALİYİ ZİYARET..

Vali Mustafa Toprak, Birleştirici İş Dünyası Konfederasyonu (BİRKONFED) Genel Başkanı Osman Ünsal ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Vali Toprak, Genel Başkan Ünsal ve beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Serdar Sönmez, Ahmet Bağdat, Malatya Şubesi İl Başkanı Soner Erdemir, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Erdemir ve Amerika Malatyalılar Dernek Başkanı Rıza Ataş’ı makamında kabul ederek bir süre görüştü.

Kendilerini kabullerinden dolayı Vali Toprak’a teşekkürlerini ileten Genel Başkan Ünsal geçen hafta içerisinde Diyarbakır’da Yatırım alanlarında incelemelerde bulunduklarını, Konfederasyon, üye federasyonlar ve dernekler hakkında bilgiler verdikten sonra konfederasyon olarak Diyarbakır’da Diyarbakır’a ciddi bir yatırım hamlesi gerçekleştirme sözü verdiklerini, bu günde Malatya’ya da yapacakları bir toplantı ile açılacak olan şubelerinin tanıtımını yapacaklarını ve Malatya’da yapılacak yatırımlarla ilgili olarak da görüşmelerde bulunacaklarını ifade etti.

Genel Başkan Ünsal, Ayrıca referandum sürecinde de üzerlerine düşen görevi yerine getirmek amacıyla Malatya’da Sivil Dayanışma Platformu ile birlikte ve onların önderliğinde çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.

Vali Toprak’ da ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür edip, yaptıkları çalışmaların hayırlı olmasını dileyerek, referandum sürecinde vatandaşlarımızın iyi bir şekilde bilgilendirilmesi gerektiğini, bunun toplumun tüm katmanlarına ulaşılarak anlatılması gerektiğinin zorunluluğunu belirterek Toplumun içerisinden çıkan Sivil Toplum Örgütlerinin bu işi sahiplenmesinin ve bu aktarımlarda bulunmasının önemine değindi.

Vali Toprak, bir taraftan referandum öncesi, günü ve sonrası için, bir taraftan vatandaşın düşüncelerinin ve yaklaşımlarının net olarak sandığa yansıtılması için her türlü güvenlik tedbirini alma noktasında çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Diğer taraftan da Sivil Toplum Örgütlerinin mevcut Anayasa, yeni Anayasanın içerikleri ve neler getireceğinin topluma iyi bir şekilde anlatılması için alt yapısını ve katkılarını da sunacaklarını sözlerine ekledi.

Vali Toprak, “Yirmi üç ilin cazibe merkezi programına alınması sebebiyle iş dünyasının bu avantajlardan ve fırsatlardan yararlanmak üzere teşvik edilmesi ve yönlendirilmesi konusunda da bir görev üstlendiğinizi, misyon üstlendiğinizi ifade ettiniz, şüphesiz ki her bir il bizim için eşdeğerdir, ama bizde burada Malatya’da ilin Valisi olarak, burada ki huzur ve güven ortamı, iş yapma ortamı, altyapı ortamı, üretim ve üretim kültürü, yetişmiş eleman ve nitelikli iş gücü bulabilme, üretileni iyi bir şekilde pazarlama noktasında üretilen ürünleri ülkemizin diğer illerine veya dünyanın diğer ülkelerine gönderme noktasında Malatya’nın büyük avantajlar içerdiğini ve diğer illerden daha avantajlı olduğunu ifade etmek istiyorum.” diyerek yatırımlar konusunda da her türlü katkıyı kendilerine sunacaklarını belirtip çalışmalarında başarılar diledi.

TSO ZİYARETİ..

Ünsal, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederek, Malatya’da yapmayı planladıkları yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

Ziyarette konuşan BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal, Malatya’yı önemsediklerini ifade ederek, Malatya’nın üstlendiği misyon açısından Doğu Bölgesi’nin önemli illerinden bir tanesi olduğunu belirtti.

“İŞ DÜNYASINA CİDDİ GÖREVLER DÜŞÜYOR”

Ünsal, yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sisteminin ikinci adımı olan referandum sürecine gelindiğine dikkat çekerek, “15 Temmuz işgal teşebbüsüyle beraber Türkiye’mizde hem siyasi hem ekonomik hem de teröre karşı mücadele konusunda ciddi bir politika gerçekleştirilmiştir. Biz iş dünyası, işin daha çok ticari, ekonomik kısmındayız. Bu süreçten sonra ülkemizin her noktasına yatırım yapmak, Türkiye’mizi daha çok kalkındırmak, daha çok ileri noktalara taşımak için kolları sıvadık. Çünkü ekonomi güçlü olmayan bir ülke, ne terörle ne de şer odaklarıyla asla ve asla mücadele edemez. Bu noktada iş dünyasına ciddi görevler düşüyor. Bizde iş dünyasının bir temsilcisi olarak bu misyonu üstlenmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“MALATYA’YI KALKINDIRMA ADINA NELER YAPABİLİRİZ BUNLARI GÖRÜŞÜYORUZ”

Malatya’nın coğrafi konumuna bakıldığında bir maden şehri olduğunu kaydeden Ünsal, Malatya’da genç nüfusun fazla olduğunu, bu kapsamda aktif ve çalışkan bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Ünsal, Malatya ziyaretinin kendileri için ilk açılımının yatırım olduğunu belirterek, şunları söyledi: “23 cazibe merkezleri kapsamında Malatya’da var. Malatya için inşallah yapacağımız yatırımları yerel işadamlarımızla konuşacağız. Valimizle teknik anlamda bir görüşme yaptık. TSO Başkanımızla da kapsamlı bir görüşme yapacağız. BİRKONFED olarak bünyemizde bulunan iki milyon işadamımızla Malatya’ya ne sağlayabiliriz, bu kenti kalkındırma, yeni istihdam alanları oluşturma noktasında neler yapabiliriz bunları konuşacağız.”

“MALATYA’DA MADEN OLANAKLARINI KULLANMAK İSTİYORUZ”

Ünsal, Malatya’ya ilk olarak eğitim noktasında yatırım yapmayı planladıklarını aktararak, “Malatya’da genç nüfus çok fazla ve eğitim noktasında çok istikrarlı bir şehir. Eğitim alanında yatırım yapacağız. Tabi ki Türkiye’nin en büyük ihracat ağını oluşturan madenlerdir. Malatya’daki maden olanaklarını nasıl kullanabiliriz bunu konuşacağız. Hemen hemen bütün ilçelerimizde maden yatağı var” dedi.

“ALTI İLİN KOORDİNATÖRLÜĞÜNÜ YAPACAĞIZ”

Ünsal, Türkiye’yi 2023 hedeflerine çok daha hızlı taşımak için, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ekonomik politikasını desteklemek için iş dünyası olarak ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.

Referandum süresinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulunan Ünsal, şunları ifade etti: “Türkiye’yi inşallah nisan ayı sonunda cumhurbaşkanlığı sistemine mutlulukla, zaferle geçmiş; artık ekonomik ve terör noktasında engellere takılmayan, daha çok kalkınan, üreten, gelişmekte olan ülkeler içerisinde en iyi çıtayı kazanan bir ülke olarak görmeyi arzuluyoruz. Hiçbir ekonomik manipülasyon, hiçbir saldırı bizim kararlılığımıza asla gölge düşüremez. İş dünyası olarak aksine bize yapılan saldırıdan daha büyük cesaret alarak vatanımızın, milletimizin, devletimizin arkasında sonuna kadar duracağız. Mart ayı itibariyle 61 ilimizde ‘anayasa takip çalışması’ yapılacak. Halkımız doğru ve akil kişiler tarafından bilgilendirilecek. BİRKONFED olarak bizde Ordu, Erzurum, Sivas, Kahramanmaraş, Batman ve Malatya’da koordinatörlük görevi üstlenmiş bulunmaktayız. Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla, işadamlarımızla, kanaat önderleriyle bir araya gelerek Malatya halkına anayasayı, gerekliliğini ve cumhurbaşkanlığı sistemini doğru insanlarla, doğru şekilde aktaracağız. Malatya’da bir sevgi seli oluşturup, gönül köprüsü kuracağız”

“İŞ DÜNYASININ EN ÖNEMLİ GÖREVLERİ ÜRETİM VE İSTİHDAMDIR”

MTSO Başkanı Hasan Hüseyin Erkoç ise “İş dünyasının bu süreçte en önemli görevlerinden biri üretim ve istihdamdır. Bu noktada iş dünyasına ciddi görevler düşüyor. Türkiye’nin geleceğini inşa etme noktasında, yeni Türkiye’nin inşasında iş dünyasına da ciddi görevler düşüyor” dedi.

“GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE ORTAYA ÇIKACAK”

Erkoç, 15 Temmuz’da Türkiye’nin ciddi bir felaketin eşiğinden döndüğünü belirterek, “İnşallah bu tür olayları bu ülke bir daha yaşamaz. Bu noktada ülkenin her zamankinden daha fazla birlikteliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı var. Etrafımız ateş çemberi içeride ve dışarıdaki hainler her fırsatta ülkeyi parçalamak, bölmek için bir çaba içerisindeler. Biz bunu ancak birlik ve beraberlik duygusuyla, güçlü bir Türkiye’yle aşabiliriz. Referandumun cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte ülkenin güçlenmesine vesile olmasını Allah’tan temenni ediyorum. Kişisel olarakta düşüncemiz açık ve net. Referandumun ülkenin önünü açacağını, ülkeyi daha ileri noktaya taşıyacağını ve güçlü bir Türkiye ortaya çıkacağı kanaatindeyiz. Bu sistem değişikliği değil, bir anayasa değişikliğidir. Bunu böyle görmek, anlatmak lazım. Bu anayasa değişikliğiyle güçlü bir Türkiye ortaya çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com