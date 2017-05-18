“19 Mayıs Şan ve Şeref Günüdür”

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98. yıldönümü törenle kutlanacak. Bu arada, bayram dolayısıyla siyasiler, yerel yöneticiler ve bazı STK’lar kutlama mesajı yayınladılar.

Yapılan açıklamada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 98. yıldönümü kutlama töreni saat 10.30’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesiyle başlayacak.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadi Fındıklı günün anlamını içeren konuşmasının ardından jimnastik ve halk oyunları gösterisi ile öğrenci gruplarının müzik gösterileri olacak. Tören okullara spor malzemesi yardımıyla tammlanacak.

MESAJLAR..

Bu arada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı doyayısıyla mesajlar yayınlandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“19 Mayıs 1919, milletimizin tarihinde özel bir gündür. Samsun’da yakılan bağımsızlık ateşi tüm yurda yayılmış; genç, yaşlı, kadın, erkek topyekûn başlatılan mücadele bir milletin yeniden doğuşunu sağlamıştır.

Gazi Mustafa Kemal 98 yıl önce bugün, düşman işgali altındaki yurdu kurtarmak için çareyi millette bulmuş, zafere giden yol milletin azim ve inancıyla kat edilmiştir. Milletimiz esarete karşı tüm varlığıyla direnmiş ve tüm dünyaya örnek olan bir mücadeleye imza atmıştır.

19 Mayıs, başarıya ancak milletle ulaşılacağının tarihe düşülmüş bir notudur. Millet desteğine dayanmayan hiçbir mücadele başarıya ulaşamaz. Hükümetlerimiz döneminde yaptığımız tüm işlerde millet iradesini temel aldık, milletin verdiği istikamette ilerledik. Milletin kararıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yolumuza her zamankinden daha hızlı, güçlü ve kararlılıkla yürüyeceğiz.

Bizim gençlerimize inancımız da güvenimiz de tamdır. Bu nedenle gençlerimizin seçme yaşını daha önce 18’e indirmiştik. Yeni anayasa ile birlikte seçilme yaşını da 25’ten 18’e düşürdük. Bilimde, sporda, sanatta, iş yaşamında birçok başarıya imza atan, terör örgütleriyle mücadelemizde ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde istiklali ve istikbali uğruna canını ortaya koyan gençlerimiz, ülkemizin geleceğinde ve yönetiminde de daha fazla söz sahibi olmayı hak etmektedir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte gençlerimizin mecliste daha fazla yer almasını sağlayacak onların dinamizmini tecrübeyle birleştirerek ülkemizin gücüne güç katacağız. Çünkü biz gençlerimize sözde değil özde güveniyoruz.

Geleceğin siyasetçileri, liderleri ve devlet adamları geleceğimiz gençlerimiz arasından çıkacaktır. Bizlerin bıraktığı bayrağı gençlerimiz devralacaktır. Gençlerimizin bu değerli emaneti çalışarak, üreterek daha ileriye götüreceğine, birlik ve beraberlik içinde kültürümüzü ve kadim geleneğimizi sonsuza kadar yaşatacağına ve koruyacağına olan inancım tamdır. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize gençlerimizin başarılarıyla ulaşacak, güçlü ve müreffeh ülkeler arasındaki yerimizi gençlerimizle alacağız.

Bu vesileyle, başta gençlerimizin olmak üzere halkımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor ve istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle, şükranla anıyorum.”

Malatya Valisi Mustafa Toprak

“19 Mayıs 1919, Aziz Türk Milleti’nin Anadolu coğrafyasından Türk kimliğini silme hayalleri kuran emperyalist işgal güçlerine karşı kutlu bir kıyama kalktığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ya istiklal, ya ölüm” parolası ışığında, milli egemenliği esas alan tam bağımsız bir devlet kurma kararının hayata geçirildiği tarihtir.

19 Mayıs, yıpranmış, yorulmuş fakat özgürlük aşkıyla düşmanına karşı bilenmiş kadim bir Milletin yurdunu, bayrağını, namusunu canı pahasına sahiplendiği ve istikbalini yeniden inşa etmeye başladığı şan ve şeref günüdür.

Biliyor ve inanıyorum ki 19 Mayıs’ın milli ruhu üzerinde yükselen, kanla irfanla kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz, emanetçileri ve yılmaz bekçileri olan Türk Gençliği’nin azimli, kararlı ve cesaretli adımları sayesinde güçlü ve istikrarlı bir ülke olarak kıyamete kadar var olacaktır.

Bu nedenle, gençlerimizin eğitimine, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine yönelik her yatırım, aslında ülkemizin geleceğine yapılan yatırım olarak telakki edilmelidir. Bu pencereden baktığımızda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki kendilerine fırsat verildiği, imkânları geliştirildiği takdirde gençlerimiz, ülkemizi bugünkü seviyesinden çok daha ileri seviyelere götüreceklerdir.

Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutladığımız bu şan ve şeref günü, bağımsızlık ruhumuzun ve Milli Mücadelemizin en önemli adımı olmakla birlikte, yüzünü medeniyet ışığına dönmüş nesillerimizin de en büyük ilham kaynağı olarak parlamaktadır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türk Gençliği, bu kaynaktan aldığı feyz ile Türkiye Cumhuriyeti Devletimizi aydınlık yarınlara taşıyacak, yıkıcı, bölücü ve istismarcı ihanet şebekelerinin tuzaklarına düşmeyecek, Kahraman Ecdadından aldığı nazlı Ay Yıldızlı Al Bayrağımızı gelecek nesillere teslim edecektir. Buna inancımız ve itimadımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, başta gençlerimiz olmak üzere değerli Malatya Halkının ve Aziz Türk Milleti’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum.”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.Ağbaba, “Sömürüye karşı direnişin ve bağımsızlık ateşinin fitilinin ateşlendiği 19 Mayıs, emperyalist güçlere diz çöktüren ülke olarak, dünya direniş tarihinin baş sayfasına işlemiş, sömürülen tüm halkların kutup yıldızı olmuştur.”dedi.

Veli Ağbaba, “Bandırma Vapurunun Samsun kıyılarına yanaştığı, kurtuluşa ve kuruluşa atılan ilk adımın tarihi olan 19 Mayıs 1919, geçmişimizin mihenk taşlarındandır. Bu toprakların yetiştirdiği en büyük devrimci olan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, memleketimizi işgal eden yedi düvele karşı attığı o ilk adım, Anadolu topraklarında dalga dalga büyümüş, Dünya tarihine geçen bir direniş destanı olmuştur. Memleketimizin kurtuluşu için emperyalizme karşı mücadele eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, cephede savaşan askerlerimizi, cepheye mermi taşıyanları, yokluk içinde son varlığını milli mücadeleye bağışlayanları, vatanı için canını ortaya koyanları bir kez daha saygıyla ve minnetle anıyorum.”dedi.

“19 Mayıs’ların yasaklanmaya çalışıldığı günümüzde, Mustafa Kemal dün olduğu gibi bugün de yolumuzu aydınlatmaktadır.”ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “ Asla unutulmamalıdır ki, hiçbir yasak, bugünün Mustafa Kemalleri olan yeni neslin zihninden 19 Mayıs ruhunu silemeyecektir. Türkiye’nin hızla karanlığa sürüklenmek istediği günümüzde, başta gençlerimiz olmak üzere hepimiz , her zamankinden daha çok Cumhuriyete ve onun kazanımlarına sahip çıkıp, karanlık zihinlerin inadına demokrasi, insan hakları ve özgürlükleri savunacağız.”dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Ağbaba; “Bu ülkenin gençlerinin çağdaş, bağımsız, özgür ve demokratik bir Türkiye için 1919’dan beri sürdürülen mücadeleyi sonsuza kadar devam ettireceklerine yürekten inanıyor, 10 Ekim 2015 Ankara Katliamında katledilen Malatya İl Gençlik Kolları üyelerimizi bir kez daha saygıyla anıyor, tüm halkımızın 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını en içten duygularımla kutluyorum.”dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Başkan Çakır’ın mesajı şöyle:

“19 Mayıs tarihinin, milletimiz ve Cumhuriyetimiz adına önemli bir yeri vardır. Bu tarih; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletimiz ile birlikte İstiklal mücadelesini başlatmak için Samsun’a ayak bastığı gündür. Millet olarak, ülkemizi işgal edenlere karşı azim, inanç, fedakârlık ve gönül birliğiyle yazdığımız tarihte, eşine az rastlanır bir destanın başlangıç günüdür. Milletimizin kendi kaderinde ve ülke yönetiminde söz sahibi olmasının milâdıdır.

23 Nisan’ı çocuklara hediye eden Gazi Mustafa Kemal, 19 Mayıs’ı da gençlerimize bayram olarak armağan etmiştir.

19 Mayıs gençlerimizin bayramı ve gurur günüdür. Millet olarak gençlerimizden büyük beklenti içerisindeyiz. Gençlerimiz, hedeflerini hep yüksek tutmalı, daima ileriye bakmalıdır. Başarıyı yakalayabilmek için kendi değerlerimizin yanı sıra dünyanın değerleriyle barışık olmalı, dünyanın gittiği istikameti doğru okumalıdır.

Biz, gençlerimize güveniyoruz. Unutmamalıyız ki gençlerine güvenen, gençlerini iyi bir şekilde yetiştiren milletler, gelecekte de var olabileceklerdir.

Bu duygularla, bütün milletimizin, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Mücadelemizin bütün kahramanlarını rahmetle ve şükranla anıyorum.”

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında, “19 Mayıs 1919 tarihi, Cumhuriyete giden yolun ilk adımıdır. Milli bilincin dalga dalga yayılarak, bağımsızlık ve hürriyet yolunda Türk milletinin iradesini ortaya koyduğu 19 Mayıs 1919 tarihi, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarken elindeki imkanlara değil, tarih boyunca esareti kabul etmeyen Türk milletinin iradesine güvendiği tarihtir. Ortaya konulan bu irade sonucu, tarihe altın harflerle yazılan bir destan ile birlikte temeli atılan yeni bir devlet kurulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bugün, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün göstermiş olduğu ‘Muasır medeniyetler seviyesine çıkma” hedefi doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam etmektedir. Milli mücadelenin lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu günü Gençlik ve Spor Bayramı olarak gençlere armağan etmiştir. Gençlerimize düşen görevde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi yarınlara taşımaktır. Milli ve manevi şuurla yetişmiş bir gençlik, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle Milli Mücadelemizin başkahramanı başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygı, rahmet ve şükranla anarken, gençlerimizin de Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında, “19 Mayıs 1919’da tutuşturulan meşale, milletimizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarma mücadelemizde yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir” dedi.

Belediye Başkanı Polat yazılı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Şanlı tarihimizin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919’un 98.Yıl dönümüne ulaşmanın millet olarak gururunu yaşıyoruz.

Atalarımızın büyük kahramanlıklarıyla dolu istiklal mücadelemizin başladığı 19 Mayıs’ın, Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, Cumhuriyet’i emanet ettiğimiz gençlerimize duyulan güvenin bir açık göstergesidir. Türkiye’nin müreffeh yarınları için umudumuz, teminatımız ve tek gücümüz gençlerimizdir.

Gençlerimizin, 98 yıl önce başlatılan bu onurlu mücadeleyi sonsuza dek taşıyacaklarına inancımız tamdır.

Türkiye Cumhuriyeti’ni daha yükseklere taşımak, çok çalışmak, bizden sonraki nesillere en güzel şekilde teslim etmek hepimizin öncelikli görevidir. Bizim en büyük gücümüz; milli ve manevi değerlerine bağlı, vatanına, milletine, öz değerlerine sahip çıkan, kitap okuyan, araştıran ve kararlı gençliğimizdir.

Kendisine güvenen, özgüveni yüksek, gelecek öngörüsü olan gençlerimiz dünyaya adaleti, iyiliği ve güzelliği dağıtacaktır. Geleceğini, mukaddesatını ve bayrağını bilen, milletini ve ülkesini seven bir gençlik olduğu müddetçe bu milletin sırtını hiç kimse yere getiremez. Eğitimli, bilgi dolu, okuyan ve sorgulayan bir gençlik Yeni Türkiye’nin dünyada söz sahibi olmasında büyük rol oynayacaktır

Bizlere düşen görev ise; gençlerimize her türlü alanda destek olmak, onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamaktır. Gençlerimizin çok daha iyi imkânlara kavuşması, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, bilgi ve birikime sahip olabilmeleri için her türlü imkân ve kaynaklarımızı seferber ediyoruz.

Gençlerine önem veren toplumlar, geleceğe daha umutla ve güvenle bakabilirler. Gücünü şanlı ve onurlu tarihinden alan, devletimizin sağladığı imkânlardan sonuna kadar yararlanıp ülkesinin ve milletinin güçlü bir geleceğe sahip olması için mücadele eden genç neslimize sonuna kadar güveniyoruz ve inanıyoruz.

Bu duygu ve düşünceler ışığında; Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle yâd ederken, bu topraklar için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Aziz milletimizin ve Malatya’lı hemşerilerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı yürekten kutluyorum”

Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara

Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kara mesajında şu ifadelere yer verdi; “Bugün, büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün, Samsun’a çıkarak, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yakmasının yıldönümü. Tam 98 yıl önce bugün, bir millet, Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşları öncülüğünde kendi kaderine el koydu , var olma mücadelesini başlattı.

Eğitim-İş olarak şimdiye kadar olduğu gibi, bundan sonra da Atatürk’e, devrim ve ilkelerine, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ne, onun değerlerine ve kazanımlarına her baskıya rağmen sahip çıkacağız. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyoruz.”

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları

“19 Mayıs, Osmanlı topraklarında işgal ve paylaşımlara karşı mevcut saltanat ve hilafet makamı ile hükümetin kayıtsız kaldığı, hatta işgalcilerle işbirliği yaptığı bir ortamda, Türk milletinin istiklaline (bağımsızlığına) ve istikbaline (geleceğine) önderlik edecek olan Mustafa Kemal Paşa’nın doğum günüdür.

19 Mayıs, dünyada emperyalizme karşı kesin bir başarıyla sonuçlanan ilk ulusal kurtuluş savaşının başladığı gündür…

…Mustafa Kemal Atatürk, 98 yıl önce Milli Mücadeleyi örgütleyerek Türk milletini bağımsızlığa ulaştırmış ve Batılılara rağmen tam bağımsız bir modern devleti kurmayı başarmıştır. Onun için 19 Mayıs’ın 1919’un 98 ncı yılında ve Derneğimizin 28. kuruluş yıldönümünde diyoruz ki, ülkemizde 19 Mayıs ruhunu taşıyan son kişi yok edilmeden Atatürk Cumhuriyeti de ortadan kaldırılamaz. 19 Mayıs 1989’da kurulan ve 19 Mayıs ruhunu özümsemiş genciyle yaşlısıyla onbinlerce umutlu, cesur ve kararlı üyesi bulunan Atatürkçü Düşünce Derneği, ülkemizin içerisinde bulunduğu olumsuz koşullara rağmen kurucusunun fikirlerini ve eserlerini akıl ve bilim temelinde sonsuza kadar taşıyacaktır.”

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi- Bülten

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