19 Öğretmen Adliyeye Sevkedildi
Malatya merkezli 11 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 öğretmen adliyeye sevk edildi.
10 Ocak’ta Malatya merkezli, İstanbul, Gaziantep, Kayseri, Adana, Antalya, Elazığ, Hatay, Kütahya, Kahramanmaraş, ve Osmaniye’de, FETÖ/PDY’ye yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, örgüte bağlı, daha önce kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan ve polis ekiplerince gözaltına alınan 30 öğretmenden 19’u bugün adliyeye sevk edildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 öğretmen ise emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakıldı.
iha
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