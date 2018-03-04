Yine Cinayet! Bıçaklı Saldırıda Öldürüldü
- Pazar gecesi meydana gelen olayda 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı
Malatya Çarmuzu Mahallesi’nde Kübra F. adlı genç kadının eşi Hakan F. tarafından öldürülmesinin şokunu atlatamamışken bir cinayet haberi de Özalper Mahallesi’nden geldi. Kavgada bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.
Olay, Özalper Mahallesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; arkadaş olan Abdulsamet Akçan (19) ile şüpheli Mert A. (20) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, Mert A.’nın elindeki bıçak ile Abdulsamet Akçan’ı göğüs kısmından yaralayıp kaçtığı bildirildi.
Ağır yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdulsamet Akçan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Olaydan sonra kaçan şüpheli Mert A. Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma ve araştırma sürüyor.
Bu arada, Abdulsamet Akçan’ın kavgada bıçaklanarak yaralandığı bilgisi üzerine ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Akçan’ın cenazesi aileye bilgi verilmeden hastane ön tarafına gelen cenaze nakil aracı ile Malatya Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Daha sonra Akçan’ın ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha
Bu nesil kurlar vadisi izleyerek büyüdü sonuç ortada yazık
3. sayfa ve müge anlı haberlerinde adana ve samsun’u solladık anlaşılan. nereden nereye? huzur kenti malatya’dan fuhuş, çete, cinayet şehri malatya’ya
Allah bu nesli ıslah etsin ve sonumuzu hayrelisin ölen kardeşimize rabbim rahmet eylesin imañımız çok zayıf
Evet bu olaylar artmaya devam ediyor. Sokak sokak mahalle mahalle polisimiz devriye atıp üst baş araması yapmalı. Herkes herşeyi rahatlıkla taşıyor üzerinde artık. Bunun önüne geçilmeli eskiden üzerimizde ekmek bıçağını komşuya götürmeye dahi korkardık. Şimdi ise millet rahatlıkla silah takıyor beline, bıçak taşıyor üzerinde. Aracında tüfek taşıyor. Bu ne rahatlık her yer didik didik aranmalı. Bu şehri ite köpeğe bırakmayalım.
nereye gidiyoruz allah sonumuzu hayr etsin.. acil devlet politikası oluşturulması lazım..eğitim eğitim eğitim
Yazık yazık ne memleket olduk böyle gitti bir ana kuzusu daha
Yaşanmaz bir şehir oldu yakında asayiş olaylarında ilk üçe gireriz özlüyorum eski malatyayi köylerin boşalması tarım ve hayvancılığın bitmesi üretmeden borçlanarak tüketen bir toplum olmamız bizi bu hallere düşürdü tabi aileler ve eğitim sistemide sorumlular arasında.