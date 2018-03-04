Yine Cinayet! Bıçaklı Saldırıda Öldürüldü

Pazar gecesi meydana gelen olayda 19 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü. Katil zanlısı kısa sürede yakalandı

Malatya Çarmuzu Mahallesi’nde Kübra F. adlı genç kadının eşi Hakan F. tarafından öldürülmesinin şokunu atlatamamışken bir cinayet haberi de Özalper Mahallesi’nden geldi. Kavgada bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

Olay, Özalper Mahallesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre; arkadaş olan Abdulsamet Akçan (19) ile şüpheli Mert A. (20) arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü, Mert A.’nın elindeki bıçak ile Abdulsamet Akçan’ı göğüs kısmından yaralayıp kaçtığı bildirildi.

Ağır yaralı olarak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Abdulsamet Akçan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Olaydan sonra kaçan şüpheli Mert A. Asayiş Şubesi ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma ve araştırma sürüyor.

Bu arada, Abdulsamet Akçan’ın kavgada bıçaklanarak yaralandığı bilgisi üzerine ailesi ve yakınları hastaneye akın etti. Akçan’ın cenazesi aileye bilgi verilmeden hastane ön tarafına gelen cenaze nakil aracı ile Malatya Adli Tıp kurumuna kaldırıldı. Daha sonra Akçan’ın ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirirken hastaneye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha