Otomobil Motosiklete Çarptı
Malatya’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı. Motosiklet sürücüsü kazası ufak sıyrıklarla atlatırken, kask takmış olması, ciddi yara almasını önledi.
Kaza, Malatya merkez Yeşiltepe yolu üzeri Kömür Tevzi kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 44 DY 778 plakalı otomobil ile Abdullah E. (29) yönetimindeki 44 PU 559 plakalı motosiklet, kavşaktan dönerken çarpıştı. Motosiklet sürücüsü Abdullah E. çarpmanın etkisiyle motosikletten düşerek, yola savruldu.
Çevredeki vatandaşlar ile otomobil sürücüsü, yaralı gence ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı genç, olay yerine giden ambulansla Malatya Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com