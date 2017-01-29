Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluğun en güçlü adayı olan 1932 Malatyagücü, kadrosunu güçlendirdi.

Geçtiğimiz sezon 2. Amatör Büyükler Futbol Ligini namağlup şampiyon tamamlayan kırmızı beyazlılar, bu sezon ise BAL Ligi hedefiyle çıktığı yolda şuana kadar iyi bir şekilde yolunda ilerliyor.

Sezon başında iyi bir kadroyla lige başlayan ve zirvede yer alan 1932 Malatyagücü, Malatyaspor’dan Gökhan Öz, Nail Güler ve Emre Sevinç’i transfer etti.

Kulüp başkanı Aziz Yiğit, hedeflerinin BAL Ligine yükselmek olduğunu kaydederek, bu hedef doğrultusunda iyi bir kadro kurduklarını ifade etti.

Ligde iyi bir gidişatlarının olduğunu dile getiren Yiğit, “Geçen sezon namağlup şampiyonluğun ardından bu sezon BAL Ligi hedefi doğrultusunda iyi bir kadro oluşturduk. Kadromuzu Malatyaspor’dan transfer ettiğimiz Gökhan Öz, Nail Güler ve Emre Sevinç ile daha da güçlendirdik. Emin adımlarla yolumuza devam edip, sezon sonunda hedefimize ulaşmak istiyoruz” dedi.

Yeni Malatya Gazetesi