1932 Malatyagücü Zirvede Tek

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 9’uncu hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubu’nda 1932 Malatyagücü (fotoğrafta), Kladırımgücü’nü farklı yenerek, zirvede tek kaldı. B Grubu’nda ise Hekimhan Belediyesi Girmanaspor liderliğini sürdürdü.

A Grubu’nda 9’ncu haftada enteresan sonuçlar alındı. Grubun lideri 1932 Malatyagücü, Kaldırımgücünü 10-0 yendi ve gövde gösterisi yaptı. Zirvedeki yerini koruyan kırmızı beyazlılar, şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu gösterdi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak haftalar ilerledikçe sorun yaşayan Malatyaspor, kadrosundaki futbolcuları bir bir kaybetmeye başladı. Sarı kırmızılılar, 9’ncu haftada Orduzuspor’a 4-1 yenilerek, zirvenin bir hayli gerisinde kaldı.

Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda adından söz ettiren 1966 Malatya Gençlik Spor, Adafı Kartalspor’u 2-0 yendi ve haftayı ikinci sırada tamamladı.

A Grubu’nda 9’ncu hafta maçlarının sonuçları

Adafı Kartalspor-1966 Malatya Gençlik Spor: 0-2

Kaldırımgücü-1932 Malatyagücü: 0-10

Malatyaspor-Orduzuspor: 1-4

Doğanşehir Belediyespor-Battalgazi Belediyespor: Çarşamba günü oynanacak

B Grubu’nda ise Hekimhan Belediyesi Girmanaspor, liderliğini sürdürdü. Grubun 9’ncu haftasında iki işle takımı Hekimhan Belediyesi Girmanaspor ile Arguvan Belediyespor karşı karıya geldi. Çekişmeli ve zevkli geçen müsabaka 2-2 eşitlikle sonuçlandı.

Grubun iddialı takımlarından Ataköyspor ise bu sezon sıkıntı yaşayan Telekomspor ile 1-1 berabere kaldı.

B Grubu’nda 9’ncu haftanın sonuçları

Demirspor-44 Malatyaspor: 2-1

Telekomspor-Ataköyspor: 1-1

Arguvan Belediyespor-Hekimhan Belediyesi Girmanaspor: 2-2

Akçadağspor-Sanayispor: 5-2.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi