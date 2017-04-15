You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

İbrahim Yücel Reklam
Örnek Resim
İbrahim Yücel Reklam

Arion

Dugun
Malatya Haber -

Bağımsız, Sorumlu, Güvenilir, Tavizsiz..

Bağımsız, Sorumlu, Güvenilir, Tavizsiz..
  • 15.04.2017
  • 25

Sanal ortamda 15 Nisan 2002’de, “Malatya’nın ve Malatyalıların Özgür Sesi” olma iddiasıyla yayına başlayan malatyahaber.com, bir yaş daha büyüdü.

15 yıl önce, Malatya’da Görüş Gazetesi‘nde gazetecilik mesleğine başlayan ve o yıllarda ABD’de sürdüren Fuat Kozluklu‘nun önerisi, kardeşi Gazeteci Suat Kozluklu ve Malatya’dan da Gazeteci İsmet Yalvaç‘ın katkılarıyla yola çıkan malatyahaber.com; bağımsız, ciddi, sorumlu ve güvenilir, tavizsiz habercilik, yayıncılık, sadece gerçekten ve doğrudan taraf olma ilkelerinden ödün vermeden, Malatya’nın ve Malatyalıların sesi oldu.

Geride kalan zaman sürecinin her anında bunu ortaya koyan malatyahaber.com’un, büyümesine, gelişmesine katkı sağlayan ‘gerçek’ gazeteci arkadaşlarımıza, yazarlarımıza ve tabi bu emeği ilgileriyle karşılıksız bırakmayan okurlarımıza teşekkürlerimizle..

malatyahaber.com

Etiketler:

Yorumlar
  1. Ali cengiz dedi ki:
    16 Nisan 2017, 01:32

    Tek kelime ile Malatya nın sigortasısınız başarılarınızın devamını diliyorum emeği gecenleri yürekten kutluyorum iyiki varsınız yolunuz açık olsun

    Cevapla
  2. mamo dedi ki:
    16 Nisan 2017, 00:59

    keşke 15 yıl önce olmayayaydunuz

    Cevapla
  3. Dilaver GÜR dedi ki:
    15 Nisan 2017, 23:56

    15 Yıldır Malatya’nın ve Malatyalının gözü kulağı oldunuz… Daha nice 15 yıllara… Kutlu olsun…
    Dilaver GÜR
    Malatya Doğanşehirliler Derneği Başkanı

    Cevapla
  4. SELAHATTİN SARIOĞLU dedi ki:
    15 Nisan 2017, 23:12

    On beş yıl önce kurulmuş ve kurum olmuşsunuz.
    İyi ki varsınız.
    Siz’de okuyunca güvenip araştırmadan her yerde dile getirebiliyoruz.
    Bizden duyan da, kaynağı öğrenince inanıyor.
    Bir daha söylüyorum ki iyi ki kurulmuş ve kurumlaşmışsınız.
    Kuranlara, yazanlara, yayımlayanlara selamlar, teşekkürler.
    Nice yıllara…
    Av. Selahattin Sarıoğlu/CHP Battalgazi Başkanı

    Cevapla
  5. Malatya sevdalısı dedi ki:
    15 Nisan 2017, 22:43

    10 yıldır her gün ama her gün Malatya Haberi okuyorum bir gün dahi kaçırsam ertesi gün o eksikliği hissediyorum başarılarınızın devamını dilerim iyi ki varsınız sayenizde Türkiye’nin yer yerinden Malatya yı takip edebiliyoruz en büyük gücünüz tarafsız ve objektif olmanız saygılarımla nice 15 yıllara

    Cevapla
  6. ahmet dedi ki:
    15 Nisan 2017, 22:31

    Nice başarılı yıllara. Takipçiniz olmaya devam edeceğim.

    Cevapla
  7. Kemal dedi ki:
    15 Nisan 2017, 22:17

    Her gün defalarca tıklayarak, anlık Malatya haberlerine ulaştığım Malatya Haber sitesine nice 15 yıllar ve başarılı çalışmalarının devamını dilerim.

    Cevapla
  8. M.Kadıoğlu dedi ki:
    15 Nisan 2017, 20:44

    Nice güzel haberler yapmanız dileği ile uzun ve başarılı bir yayın hayatı dilerim; Malatyamızın ve basınımızın güzel insanları.

    Cevapla
  9. Mehmet SATILMIŞ dedi ki:
    15 Nisan 2017, 20:18

    Kurulduğu günden bu yana Tarafsız ve Doğru haberleri ile Malatya’da ismini koruyan ” Malatya Haber ” sayfasına ve tüm emeği geçen ekibine sunmuş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkürler ediyorum.. Tarafsız ve Doğru Haberler Sunulması Dileğiyle Nice Yıllara…

    Cevapla
  10. Veli Ağbaba- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili dedi ki:
    15 Nisan 2017, 19:14

    Basın demokrasi ve toplumsal hayata yön veren en önemli güçlerden biridir. Basının ülke gerçeklerini objektif bir şekilde kamuoyuna aktarması, tarafsızlığa gölge düşürmeden yayın hayatını sürdürmesi maalesef son yıllarda özlem duyulur hale gelmiştir. Türkiye’nin tüm renklerinin gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına, internet sitelerine yansımasını görememek üzüntü vericidir.

    Bu çerçevede yayın çizginizin, toplumun bu ihtiyacını ve özlemini duyduğu talebi karşılamasında örnek olduğunu ve Malatya’da gazetecilik alanında gösterdiğiniz başarılı çalışmalarınızı yakından takip ettiğimi belirtmek isterim.

    Malatyahaber.com internet sitesinin 15. kuruluş yıldönümünü kutluyor, sitenizin gelişip büyümesi için bugüne kadar emek veren köşe yazarları, muhabirler, editörler ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum.

    Cevapla
  11. Mustafarir dedi ki:
    15 Nisan 2017, 18:59

    Amman tarafsız olun

    Cevapla
  12. Mustafarir dedi ki:
    15 Nisan 2017, 18:59

    Tebrikler basarilar

    Cevapla
  13. Malatyalı dedi ki:
    15 Nisan 2017, 18:54

    Yayın hayatınızda başarılar.şampiyon Malatyaspor

    Cevapla
  14. Nabi şavata dedi ki:
    15 Nisan 2017, 18:27

    15 yıllık yayın hayatınızı kutluyorum. Malatya ile ilgili haberleri, tarafsızlık duygusu içerisinde okuyucularına ulaştıran gazeteniz aynı zamanda Malatyamızın gelişimi , yatırımları takibi konusundaki hassasiyetinde takdiri şayandır. Nice yıllara , sevgilerimle

    Cevapla
  15. Orhan Gündüz dedi ki:
    15 Nisan 2017, 18:17

    Malatyamıza dair haberler için güne başlarken ilk tıklama yerimiz, iyi ki varsınız. Nice 15 yıllara.

    Cevapla
  16. Hasan Ali dedi ki:
    15 Nisan 2017, 17:02

    Yyerel sorunları, politikaları, haberleri ele alış biçiminizi beğeniyorum gerçek haberciliğin peşindesiniz başarılarınızın devamını dilerim.

    Cevapla
  17. M.Sinan ÖZTAN dedi ki:
    15 Nisan 2017, 16:52

    Vazgeçilmez Haber sitesi Malatyahaberin 15 yılı kutlu olsun.Emeği geçenleri kutlarım.Nice 15 yıllara.

    Cevapla
  18. MÜHENDİS dedi ki:
    15 Nisan 2017, 16:04

    Malatya Haber iyiki varsınız.Daha nice uzun yıllar yayınlar dilerim.Malatya’mızda doğruluktan,dürüstlükten ve cumhuriyetçilikten ödün vermeden yaptığınız yayınlarınızı bilgisayarımızdan ve telefonlarımızdan devamlı güvenerek takip ediyoruz.Selamlar.

    Cevapla
  19. öner karaöz dedi ki:
    15 Nisan 2017, 15:15

    Umarım 41, 51 … yaş gününü de görsün

    Cevapla
  20. Servet Özdemir dedi ki:
    15 Nisan 2017, 14:48

    Gurbetten Malatyayı ve Malatya’nın gündemini her gün sizden takip ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum.

    Cevapla
  21. recep solmaz dedi ki:
    15 Nisan 2017, 12:54

    Sanal ortamda Malatyamızın marka değerini yükselten yanılmadan yanıltmadan yanıttırılmadan tavizsis .Malatyanın gerçek kariyerli düzgün dürüst spor adamlarının fikirlerine sahip çıkmanız.Malatyamızın her türlü spor branşlarında yozlaşmaktan itibarsizlıklaştırmaktan menfaatden çaresizleşmekten kurtarmak için.spor AHLAKINI geliştirmek adına MALATYA HABER:COM önderlik yapmanız bu yıllara mutlu ve huzurlu başarılı gelmenıze ışık tutmuştur.BU IŞIĞIN SÖNMEZİNE biz okuyucular izin vermeyeceğiz.Malatyanın kalitesi herzaman değerlenecektir .NİCE YILLARA…..

    Cevapla
  22. Emrah dedi ki:
    15 Nisan 2017, 11:47

    Birde haber yazımı ve başlıklarını düzeltseniz.

    Cevapla
  23. mesut dedi ki:
    15 Nisan 2017, 10:28

    Kaliteli tarafsız objektif tif yayın akışınız dan dolayı Malatya haberi kuran ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.bir okuyucunuz ve takipçi biz olarak nice 15 ci yılınızı kutlu luyorum.takipciniz olarak inşallah 30 cu yılınızıda bu yayın akışınız ile bir lik de kutlamak dileğile emeğinize sağlık.

    Cevapla
  24. israfil çatalkaya dedi ki:
    15 Nisan 2017, 09:25

    HAYIRLI OLSUN MALATYAYA

    Cevapla
  25. Ozz dedi ki:
    15 Nisan 2017, 08:49

    Nice 15 yıllara.Başarılı çalışma larınızn devam etmesi dileğiyle. ..Malatya Haber ailesine selamlar.

    Cevapla
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."