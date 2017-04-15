Bağımsız, Sorumlu, Güvenilir, Tavizsiz..

Sanal ortamda 15 Nisan 2002’de, “Malatya’nın ve Malatyalıların Özgür Sesi” olma iddiasıyla yayına başlayan malatyahaber.com, bir yaş daha büyüdü.

15 yıl önce, Malatya’da Görüş Gazetesi‘nde gazetecilik mesleğine başlayan ve o yıllarda ABD’de sürdüren Fuat Kozluklu‘nun önerisi, kardeşi Gazeteci Suat Kozluklu ve Malatya’dan da Gazeteci İsmet Yalvaç‘ın katkılarıyla yola çıkan malatyahaber.com; bağımsız, ciddi, sorumlu ve güvenilir, tavizsiz habercilik, yayıncılık, sadece gerçekten ve doğrudan taraf olma ilkelerinden ödün vermeden, Malatya’nın ve Malatyalıların sesi oldu.

Geride kalan zaman sürecinin her anında bunu ortaya koyan malatyahaber.com’un, büyümesine, gelişmesine katkı sağlayan ‘gerçek’ gazeteci arkadaşlarımıza, yazarlarımıza ve tabi bu emeği ilgileriyle karşılıksız bırakmayan okurlarımıza teşekkürlerimizle..

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