Bağımsız, Sorumlu, Güvenilir, Tavizsiz..
Sanal ortamda 15 Nisan 2002’de, “Malatya’nın ve Malatyalıların Özgür Sesi” olma iddiasıyla yayına başlayan malatyahaber.com, bir yaş daha büyüdü.
15 yıl önce, Malatya’da Görüş Gazetesi‘nde gazetecilik mesleğine başlayan ve o yıllarda ABD’de sürdüren Fuat Kozluklu‘nun önerisi, kardeşi Gazeteci Suat Kozluklu ve Malatya’dan da Gazeteci İsmet Yalvaç‘ın katkılarıyla yola çıkan malatyahaber.com; bağımsız, ciddi, sorumlu ve güvenilir, tavizsiz habercilik, yayıncılık, sadece gerçekten ve doğrudan taraf olma ilkelerinden ödün vermeden, Malatya’nın ve Malatyalıların sesi oldu.
Geride kalan zaman sürecinin her anında bunu ortaya koyan malatyahaber.com’un, büyümesine, gelişmesine katkı sağlayan ‘gerçek’ gazeteci arkadaşlarımıza, yazarlarımıza ve tabi bu emeği ilgileriyle karşılıksız bırakmayan okurlarımıza teşekkürlerimizle..
malatyahaber.com
Tek kelime ile Malatya nın sigortasısınız başarılarınızın devamını diliyorum emeği gecenleri yürekten kutluyorum iyiki varsınız yolunuz açık olsun
keşke 15 yıl önce olmayayaydunuz
15 Yıldır Malatya’nın ve Malatyalının gözü kulağı oldunuz… Daha nice 15 yıllara… Kutlu olsun…
Dilaver GÜR
Malatya Doğanşehirliler Derneği Başkanı
On beş yıl önce kurulmuş ve kurum olmuşsunuz.
İyi ki varsınız.
Siz’de okuyunca güvenip araştırmadan her yerde dile getirebiliyoruz.
Bizden duyan da, kaynağı öğrenince inanıyor.
Bir daha söylüyorum ki iyi ki kurulmuş ve kurumlaşmışsınız.
Kuranlara, yazanlara, yayımlayanlara selamlar, teşekkürler.
Nice yıllara…
Av. Selahattin Sarıoğlu/CHP Battalgazi Başkanı
10 yıldır her gün ama her gün Malatya Haberi okuyorum bir gün dahi kaçırsam ertesi gün o eksikliği hissediyorum başarılarınızın devamını dilerim iyi ki varsınız sayenizde Türkiye’nin yer yerinden Malatya yı takip edebiliyoruz en büyük gücünüz tarafsız ve objektif olmanız saygılarımla nice 15 yıllara
Nice başarılı yıllara. Takipçiniz olmaya devam edeceğim.
Her gün defalarca tıklayarak, anlık Malatya haberlerine ulaştığım Malatya Haber sitesine nice 15 yıllar ve başarılı çalışmalarının devamını dilerim.
Nice güzel haberler yapmanız dileği ile uzun ve başarılı bir yayın hayatı dilerim; Malatyamızın ve basınımızın güzel insanları.
Kurulduğu günden bu yana Tarafsız ve Doğru haberleri ile Malatya’da ismini koruyan ” Malatya Haber ” sayfasına ve tüm emeği geçen ekibine sunmuş oldukları çalışmalardan dolayı teşekkürler ediyorum.. Tarafsız ve Doğru Haberler Sunulması Dileğiyle Nice Yıllara…
Basın demokrasi ve toplumsal hayata yön veren en önemli güçlerden biridir. Basının ülke gerçeklerini objektif bir şekilde kamuoyuna aktarması, tarafsızlığa gölge düşürmeden yayın hayatını sürdürmesi maalesef son yıllarda özlem duyulur hale gelmiştir. Türkiye’nin tüm renklerinin gazete sayfalarına, televizyon ekranlarına, internet sitelerine yansımasını görememek üzüntü vericidir.
Bu çerçevede yayın çizginizin, toplumun bu ihtiyacını ve özlemini duyduğu talebi karşılamasında örnek olduğunu ve Malatya’da gazetecilik alanında gösterdiğiniz başarılı çalışmalarınızı yakından takip ettiğimi belirtmek isterim.
Malatyahaber.com internet sitesinin 15. kuruluş yıldönümünü kutluyor, sitenizin gelişip büyümesi için bugüne kadar emek veren köşe yazarları, muhabirler, editörler ve tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Amman tarafsız olun
Tebrikler basarilar
Yayın hayatınızda başarılar.şampiyon Malatyaspor
15 yıllık yayın hayatınızı kutluyorum. Malatya ile ilgili haberleri, tarafsızlık duygusu içerisinde okuyucularına ulaştıran gazeteniz aynı zamanda Malatyamızın gelişimi , yatırımları takibi konusundaki hassasiyetinde takdiri şayandır. Nice yıllara , sevgilerimle
Malatyamıza dair haberler için güne başlarken ilk tıklama yerimiz, iyi ki varsınız. Nice 15 yıllara.
Yyerel sorunları, politikaları, haberleri ele alış biçiminizi beğeniyorum gerçek haberciliğin peşindesiniz başarılarınızın devamını dilerim.
Vazgeçilmez Haber sitesi Malatyahaberin 15 yılı kutlu olsun.Emeği geçenleri kutlarım.Nice 15 yıllara.
Malatya Haber iyiki varsınız.Daha nice uzun yıllar yayınlar dilerim.Malatya’mızda doğruluktan,dürüstlükten ve cumhuriyetçilikten ödün vermeden yaptığınız yayınlarınızı bilgisayarımızdan ve telefonlarımızdan devamlı güvenerek takip ediyoruz.Selamlar.
Umarım 41, 51 … yaş gününü de görsün
Gurbetten Malatyayı ve Malatya’nın gündemini her gün sizden takip ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyorum.
Sanal ortamda Malatyamızın marka değerini yükselten yanılmadan yanıltmadan yanıttırılmadan tavizsis .Malatyanın gerçek kariyerli düzgün dürüst spor adamlarının fikirlerine sahip çıkmanız.Malatyamızın her türlü spor branşlarında yozlaşmaktan itibarsizlıklaştırmaktan menfaatden çaresizleşmekten kurtarmak için.spor AHLAKINI geliştirmek adına MALATYA HABER:COM önderlik yapmanız bu yıllara mutlu ve huzurlu başarılı gelmenıze ışık tutmuştur.BU IŞIĞIN SÖNMEZİNE biz okuyucular izin vermeyeceğiz.Malatyanın kalitesi herzaman değerlenecektir .NİCE YILLARA…..
Birde haber yazımı ve başlıklarını düzeltseniz.
Kaliteli tarafsız objektif tif yayın akışınız dan dolayı Malatya haberi kuran ve emeği geçen herkese teşekkür ederim.bir okuyucunuz ve takipçi biz olarak nice 15 ci yılınızı kutlu luyorum.takipciniz olarak inşallah 30 cu yılınızıda bu yayın akışınız ile bir lik de kutlamak dileğile emeğinize sağlık.
HAYIRLI OLSUN MALATYAYA
Nice 15 yıllara.Başarılı çalışma larınızn devam etmesi dileğiyle. ..Malatya Haber ailesine selamlar.