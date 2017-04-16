Meydan ve Caddelerde ‘EVET’ Kutlaması
Kesin olmayan sonuçlara göre yüzde referandumda yüzde 69.57 oranında Evet oylarının çıktığı Malatya’da vatandaşlar meydanlara çıkarak sevinç gösterisinde bulundu.
Referandum oy sayımının kesinleşmemiş sonuçlarına göre; evet oylarının Türkiye genelinde yüzde 51.34 olarak belirtilmesinin ardından Malatya’da vatandaşlar araçları ile sokağa çıkarak sevinç gösterilerinde bulundu.
Türk Bayrağı ve AKP bayrakları ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da posterlerini taşıyan vatandaşlar İnönü Caddesi’ni bayram yerine çevirdi. Gösterilerde renkli görüntüler oluştu.
KESİN OLMAYAN RESMİ SONUÇ
Bu arada, Malatya il genelinde kesin olmayan resmi sonuca göre; 323 bin 638 EVET, 141 bin 539 HAYIR oyu kullanıldı.
MALATYA İL GENELİ:
TOPLAM SEÇMEN SAYISI: 543.742
TOPLAM KULLANILAN OY: 471.942
GEÇERLİ OY: 465.177
GEÇERSİZ OY: 6.765
EVET: 323.638 %69,6
HAYIR: 141.539 – %30,4
Burhan KARADUMAN, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- iha
ERDOĞAN KAZANDI. SİZ MALATYALILAR NEYİ KUTLUYORSUNUZ? SİZLER BİR ŞEY KAZANAMADIĞINIZI BİR ZAMAN SONRA ANLARSINIZ.