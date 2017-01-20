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Malatya Haber -

1’inci Amatörde 8. Hafta Maçları

1’inci Amatörde 8. Hafta Maçları
  • 20.01.2017
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Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 8’inci hafta karşılaşmaları 22 Ocak Pazar günü oynanacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yeşiltepe 2 nolu saha

10.30 1966 Malatya Gençlik Spor-Kaldırımgücü

12.30 Orduzuspor-Adafı Kartalspor

14.30 Sanayispor-Demirspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.00 44 Malatyaspor-Arguvan Belediyespor

İnönü Üniversitesi Stadı

11.30 1932 Malatyagücü-Doğanşehir Belediyespor

14.00 Ataköyspor-Akçadağspor

Battalgazi İlçe Stadı

13.30 Battalgazi Belediyespor-Malatyaspor

Hekimhan İlçe Stadı

13.30 Hekimhan Belediyesi Girmana-Telekomspor.

Yeni Malatya Gazetesi

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