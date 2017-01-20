1’inci Amatörde 8. Hafta Maçları
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 8’inci hafta karşılaşmaları 22 Ocak Pazar günü oynanacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yeşiltepe 2 nolu saha
10.30 1966 Malatya Gençlik Spor-Kaldırımgücü
12.30 Orduzuspor-Adafı Kartalspor
14.30 Sanayispor-Demirspor
Yeşiltepe 3 nolu saha
11.00 44 Malatyaspor-Arguvan Belediyespor
İnönü Üniversitesi Stadı
11.30 1932 Malatyagücü-Doğanşehir Belediyespor
14.00 Ataköyspor-Akçadağspor
Battalgazi İlçe Stadı
13.30 Battalgazi Belediyespor-Malatyaspor
Hekimhan İlçe Stadı
13.30 Hekimhan Belediyesi Girmana-Telekomspor.
Yeni Malatya Gazetesi
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