2. Amatör Lig Bu Hafta Sona Eriyor
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde son hafta karşılaşmaları 28 Mayıs Pazar günü oynanacak. B Grubu’nda Kale Gençlerbirliği şampiyonluğu elde ederken, A Grubu’nda şampiyon olacak takım son maçta belli olacak.
Malatya 1. Amatör Küme’ye yükselme mücadelesi veren takımların yer aldığı Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezon, hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarla sona erecek. B Grubu’nda Kale Gençlerbirliği, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, A Grubu’nda ise şampiyon son maçta belli olacak.
A Grubu’nda şampiyonluk için yarışan Pütürge Belediyespor ile Hekimhanspor’un 31’er puanı bulunuyor. Ligin son haftasında Pütürge Belediyespor ile Hekimhanspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan takım A Grubu’nda şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadelenin berabere bitmesi halinde statü gereği takımlar merkezde bir maç daha oynayacak ve şampiyon öyle belli olacak.
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:
Yeşiltepe 1 nolu saha
15.30 Polat Belediyespor-Tandoğanspor
Pütürge İlçe Stadı
15.00 Pütürge Belediyespor-Hekimhanspor
Yeşiltepe 3 nolu saha
14.00 Çatyol Belediyespor-Şire Pazarıspor
Arapgir İlçe Stadı
14.00 Arapgirspor-Doğanyol Belediyespor
Malatya Fenerspor-Malatya İdmanyurdu: 3-0 (oynanmayacak-hükmen)
Çöşnük Gençlik-Malatya Galataspor: 0-3 (oynanmayacak-hükmen)
Kale Gençlerbirliği bay.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi