2. Amatör Lig Bu Hafta Sona Eriyor

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde son hafta karşılaşmaları 28 Mayıs Pazar günü oynanacak. B Grubu’nda Kale Gençlerbirliği şampiyonluğu elde ederken, A Grubu’nda şampiyon olacak takım son maçta belli olacak.

Malatya 1. Amatör Küme’ye yükselme mücadelesi veren takımların yer aldığı Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sezon, hafta sonu oynanacak olan karşılaşmalarla sona erecek. B Grubu’nda Kale Gençlerbirliği, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederken, A Grubu’nda ise şampiyon son maçta belli olacak.

A Grubu’nda şampiyonluk için yarışan Pütürge Belediyespor ile Hekimhanspor’un 31’er puanı bulunuyor. Ligin son haftasında Pütürge Belediyespor ile Hekimhanspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı kazanan takım A Grubu’nda şampiyonluğunu ilan edecek. Mücadelenin berabere bitmesi halinde statü gereği takımlar merkezde bir maç daha oynayacak ve şampiyon öyle belli olacak.

Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde son hafta karşılaşmalarının programı şöyle:

Yeşiltepe 1 nolu saha

15.30 Polat Belediyespor-Tandoğanspor

Pütürge İlçe Stadı

15.00 Pütürge Belediyespor-Hekimhanspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

14.00 Çatyol Belediyespor-Şire Pazarıspor

Arapgir İlçe Stadı

14.00 Arapgirspor-Doğanyol Belediyespor

Malatya Fenerspor-Malatya İdmanyurdu: 3-0 (oynanmayacak-hükmen)

Çöşnük Gençlik-Malatya Galataspor: 0-3 (oynanmayacak-hükmen)

Kale Gençlerbirliği bay.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi