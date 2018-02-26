2. Amatör Lig Gollü Başladı
Malatya 2.Amatör Büyükler Ligi’nde 2017-2018 sezonu ilk hafta karşılaşmalarıyla başladı. İki grupta oynanan ligde, 4 takım Play-off oynama hakkını elde edecek. Play-off karşılaşması sonunda iki takım Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselecek.
Malatya ikinci amatörde A Grubu’nda Erkenek Hürriyetspor, Yazıhan Belediyespor, Şire Pazarıspor, Malatya İdmanyurdu, Arapgirspor, Sancaktarspor, Çatyol Belediyespor, Yeni Balabanspor takımları mücadele edecek. B Grubu’nda ise Doğanyol Belediyespor, Polat Belediyespor, Malatya Galataspor, Hekimhaspor, Tandoğanspor, Ören gençlikspor, Çöşnük Gençlik, Malatya Fenerspor takımları bir üst lig için ter dökecek.
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ilk hafta sonuçları şöyle oluştu:
A Grubu
Şire Pazarıspor-Yazıhan Belediyespor: 0-5
Sancaktarspor-Yeni Balabanspor: 0-1
Malatya İdmanyurdu-Erkenek Hürriyet: 19-0
Arapgirspor-Çatyol Belediyespor: 0-1 (maç 1-0devam ederken, ikinci yarının başında hakem maçı tatil etti)
B Grubu
Tandoğanspor-Çöşnük Gençlik: 3-10
Malatya Galataspor-Polat Belediyespor: 3-0
Hekimhanspor-Doğanyol Belediyespor: 6-1
Ören Gençlik-Malatya Fenerspor: 2-0.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi