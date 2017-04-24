2. Amatör Lige Devam Edildi
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları nefesleri kesti. A Grubu’nun lideri Pütürge Belediyespor haftayı hükmen galip tamamlarken, B Grubu’nun lideri Kale Gençlerbirliği, Çöşnük Gençlik’i 3-1 yenerek, liderliğini sürdürdü.
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne çıkma mücadelesi veren takımların yer aldığı Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları oynandı.
Tandoğanspor ve Malatya İdmanyurdu’nun bay geçtiği altıncı haftada alınan sonuçlar şöyle oluştu:
A Grubu
Çatyol Belediyespor-Hekimhanspor: 1-4
Polat Belediyespor-Şire Pazarıspor: 0-0
Pütürge Belediyespor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)
B Grubu
Malatya Fenerspor-Doğanyol Belediyespor: 1-2
Çöşnük Gençlik-Kale Gençlerbirliği: 1-3
Arapgirspor-Malatya Galataspor: 2-0.
Yeni Malatya Gazetesi