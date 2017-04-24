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Malatya Haber -

2. Amatör Lige Devam Edildi

2. Amatör Lige Devam Edildi
  • 24.04.2017
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Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları nefesleri kesti. A Grubu’nun lideri Pütürge Belediyespor haftayı hükmen galip tamamlarken, B Grubu’nun lideri Kale Gençlerbirliği, Çöşnük Gençlik’i 3-1 yenerek, liderliğini sürdürdü.

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne çıkma mücadelesi veren takımların yer aldığı Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta karşılaşmaları oynandı.

Tandoğanspor ve Malatya İdmanyurdu’nun bay geçtiği altıncı haftada alınan sonuçlar şöyle oluştu:

A Grubu

Çatyol Belediyespor-Hekimhanspor: 1-4

Polat Belediyespor-Şire Pazarıspor: 0-0

Pütürge Belediyespor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)

B Grubu

Malatya Fenerspor-Doğanyol Belediyespor: 1-2

Çöşnük Gençlik-Kale Gençlerbirliği: 1-3

Arapgirspor-Malatya Galataspor: 2-0.

Yeni Malatya Gazetesi

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