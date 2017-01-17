2. Amatör Ligin Kurası Çekilecek
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin kurası 30 Ocak Pazartesi günü çekilecek.
Malatya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (MASKF), 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin kurasının 30 Ocak’ta çekileceğini duyurdu.
Lige katılacak olan takımların lige katılım evraklarını federasyondan temin edecekleri kaydedildi. Takımların, banka dekontları ile katılım evraklarını en geç 27 Ocak Cuma günü tertip komitesine teslim etmeleri gerekiyor.
Lige katılım makbuzlarını ve evraklarını teslim etmeyen kulüplerin kuraya dahil edilmeyeceği bildirildi.
2016-2017 futbol sezonu 2. Amatör Küme Büyükler ligi Kurası 30 Ocak Pazartesi günü 17.30’da MASKF binasında çekilecek.
Yeni Malatya Gazetesi
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