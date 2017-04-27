2. Amatörde 7’nci Hafta Maçları Oynanacak
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde yedinci hafta karşılaşmaları oynanacak.
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselme mücadelesi veren takımların yer aldığı Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligde karşılaşmalar 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.
Ligde haftanın programı şöyle:
Yeşiltepe 1 nolu saha
13.00 Tandoğanspor-Polat Belediyespor
15.00 Malatya Galataspor-Çöşnük Gençlik
Yeşiltepe 3 nolu saha
13.00 Malatya İdmanyurdu-Malatya Fenerspor
15.00 Şire Pazarıspor-Çatyol Belediyespor
Hekimhan İlçe Stadı
14.00 Hekimhanspor-Pütürge Belediyespor
Doğanyol İlçe Stadı
14.00 Doğanyol Belediyespor-Arapgirspor
Konak Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği haftayı bay geçecek.
Yeni Malatya Gazetesi
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