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Malatya Haber -

2. Amatörde 7’nci Hafta Maçları Oynanacak

2. Amatörde 7’nci Hafta Maçları Oynanacak
  • 28.04.2017
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Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde yedinci hafta karşılaşmaları oynanacak.

Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselme mücadelesi veren takımların yer aldığı Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam edecek. Ligde karşılaşmalar 29 Nisan Cumartesi günü oynanacak.

Ligde haftanın programı şöyle:

Yeşiltepe 1 nolu saha

13.00 Tandoğanspor-Polat Belediyespor

15.00 Malatya Galataspor-Çöşnük Gençlik

Yeşiltepe 3 nolu saha

13.00 Malatya İdmanyurdu-Malatya Fenerspor

15.00 Şire Pazarıspor-Çatyol Belediyespor

Hekimhan İlçe Stadı

14.00 Hekimhanspor-Pütürge Belediyespor

Doğanyol İlçe Stadı

14.00 Doğanyol Belediyespor-Arapgirspor

Konak Belediyespor ve Kale Gençlerbirliği haftayı bay geçecek.

Yeni Malatya Gazetesi

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