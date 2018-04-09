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Malatya Haber -

2. Amatörde 7’nci Hafta Oynandı

2. Amatörde 7’nci Hafta Oynandı
  • 09.04.2018
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 Malatya ikinci amatör büyükler futbol liginde yedinci hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubu’nun lideri Malatya İdmanyurdu ile B Grubu’nun lideri Çöşnük Gençlik, haftayı kayıpsız geçerek liderliklerini sürdürdü.

  İkinci amatör büyükler futbol liginde yedinci hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Erkenek Hürriyet-Şire Pazarıspor: 3-3

Sancaktarspor-Arapgirspor: 2-4

Çatyol Belediyespor-Malatya İdmanyurdu: 1-3

Yeni Balabanspor-Yazıhan Belediyespor: 6-2

B Grubu

Çöşnük Gençlik-Hekimhanspor: 3-0

Malatya Fenerspor-Polat Belediyespor: 0-2

Ören Gençlik-Tandoğanspor: 0-2

Doğanyol Belediyespor-Malatya Galataspor: 0-1.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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