2. Amatörde 7’nci Hafta Oynandı
Malatya ikinci amatör büyükler futbol liginde yedinci hafta karşılaşmaları oynandı. A Grubu’nun lideri Malatya İdmanyurdu ile B Grubu’nun lideri Çöşnük Gençlik, haftayı kayıpsız geçerek liderliklerini sürdürdü.
İkinci amatör büyükler futbol liginde yedinci hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Erkenek Hürriyet-Şire Pazarıspor: 3-3
Sancaktarspor-Arapgirspor: 2-4
Çatyol Belediyespor-Malatya İdmanyurdu: 1-3
Yeni Balabanspor-Yazıhan Belediyespor: 6-2
B Grubu
Çöşnük Gençlik-Hekimhanspor: 3-0
Malatya Fenerspor-Polat Belediyespor: 0-2
Ören Gençlik-Tandoğanspor: 0-2
Doğanyol Belediyespor-Malatya Galataspor: 0-1.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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