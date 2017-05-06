2. Amatörde 9. Hafta Oynandı

Polis, çeşitli olaylara karışan ya da aranmakta olan 38 şüpheliyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Emniyet Müdürlüğü, yakalanan şüphelilerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “Yeşilyurt ilçesi Gündüzbey Mahallesi 22.04.2017 tarihinde hırsızlık...