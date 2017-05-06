2. Amatörde 9. Hafta Oynandı
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 9’uncu hafta karşılaşmaları oynandı. Bir karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı haftada, 5 karşılaşmada 22 gol atıldı.
Ligde 9’uncu hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Çatyol Belediyespor-Polat Belediyespor: 4-1
Pütürge Belediyespor-Tandoğanspor: 4-0
Şire Pazarıspor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)
B Grubu
Kale Gençlerbirliği-Doğanyol Belediyespor: 2-1
Çöşnük Gençlik-Malatya İdmanyurdu: 2-2
Arapgirspor-Malatya Fenerspor: 5-1.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi
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