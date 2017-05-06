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Malatya Haber -

2. Amatörde 9. Hafta Oynandı

2. Amatörde 9. Hafta Oynandı
  • 07.05.2017
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Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 9’uncu hafta karşılaşmaları oynandı. Bir karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı haftada, 5 karşılaşmada 22 gol atıldı.

Ligde 9’uncu hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Çatyol Belediyespor-Polat Belediyespor: 4-1

Pütürge Belediyespor-Tandoğanspor: 4-0

Şire Pazarıspor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)

B Grubu

Kale Gençlerbirliği-Doğanyol Belediyespor: 2-1

Çöşnük Gençlik-Malatya İdmanyurdu: 2-2

Arapgirspor-Malatya Fenerspor: 5-1.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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