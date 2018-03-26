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Malatya Haber -

2. Amatörde Bol Gollü Hafta

2. Amatörde Bol Gollü Hafta
  • 26.03.2018
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Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmaları bol gollü geçti. Sadece bir karşılaşmada gol sesinin çıkmadığı haftada 7 karşılaşmada 48 gol atıldı.

  A Grubu’nda lider Malatya İdmanyurdu haftayı kayıpsız tamamlarken, B Grubu’nda Çöşnük Gençlik yoluna kayıpsız devam etti.

  Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde beşinci hafta karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Sancaktarspor-Şire Pazarıspor: 7-2

Çatyol Belediyespor-Yazıhan Belediyespor: 3-3

Yeni Balabanspor-Erkenek Hürriyet: 10-0

Arapgirspor-Malatya İdmanyurdu: 0-4

B Grubu

Çöşnük Gençlik-Polat Belediyespor: 4-1

Malatya Fenerspor-Doğanyol Belediyespor: 4-2

Tandoğanspor-Hekimhanspor: 3-3

Ören Gençlikspor-Malatya Galataspor: 0-0

  Ligde beşinci hafta sonuçlarına göre, A Grubu’nda bir maçı eksik Malatya İdmanyurdu 12 puan ve gol averajıyla liderliğini sürdürdü. Sarı lacivertliler, oynadığı 4 karşılaşmada rakip ağları 36 kez havalandırırken, kalesinde hiç gol görmedi. Grup’ta 5 karşılaşmada 4 galibiyet 1’de mağlubiyet alan Yeni Balabanspor ise 12 puanla ikinci sırada yer alıyor.

  B Grubu’nda ise Çöşnük Gençlikspor geride kalan 5 haftada bütün karşılaşmalarını kazanarak, 15 puanla liderliğini sürdürdü. 5 haftada 22 gol kaydeden Çöşnük Gençlikspor, kalesinde 5 gol gördü. Grup’ta 10’ar puanlı üç takımdan Hekimhanspor ikinci, Ören Gençlikspor üçüncü, Malatya Galataspor ise dördüncü sırada yer alıyor.

Ferdi DURDU, Yeni Malaya Gazetesi

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