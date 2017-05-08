2. Amatörde Gol Yağmuru
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10’ncu hafta karşılaşmaları oynandı. Ligin 10’ncu haftasında Hekimhanspor, Şire Pazarıspor’u 11-1 yenerek, haftanın en farklı sonucuna imza attı.
Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselmek için mücadele eden takımların yer aldığı Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10’ncu hafta maçlarının heyecanı yaşandı. Bir karşılaşmanın hükmen sonuçlandığı haftada, 5 karşılaşmada 39 gol kaydedildi.
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 10’ncu hafta karşılaşmalarında şu sonuçlar alındı:
A Grubu
Şire Pazarıspor-Hekimhanspor: 1-11
Polat Belediyespor-Pütürge Belediyespor: 1-6
Tandoğanspor-Konak Belediyespor: 3-0 (hükmen)
B Grubu
Malatya Fenerspor-Çöşnük Gençlik: 6-2
Malatya İdmanyurdu-Kale Gençlerbirliği: 3-0
Doğanyol Belediyespor-Malatya Galataspor: 5-4.
Yeni Malatya Gazetesi