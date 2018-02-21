2. Amatörde Heyecan Başlıyor

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonunu, 25 Şubat’ta oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.

İki grupta oynanacak olan ligde, 4 takım Play-off oynama hakkını elde edecek. Play-off karşılaşması sonunda iki takım Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselecek.

Malatya ikinci amatörde A Grubu’nda Erkenek Hürriyetspor, Yazıhan Belediyespor, Şire Pazarıspor, Malatya İdmanyurdu, Arapgirspor, Sancaktarspor, Çatyol Belediyespor, Yeni Balabanspor takımları mücadele edecek. B Grubu’nda ise Doğanyol Belediyespor, Polat Belediyespor, Malatya Galataspor, Hekimhaspor, Tandoğanspor, Ören gençlikspor, Çöşnük Gençlik, Malatya Fenerspor takımları bir üst lig için ter dökecek.

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları 25 Şubat Pazar günü oynanacak. İlk haftanın programı şöyle:

A Grubu

Konak Stadı

12.00 Şire Pazarıspor-Yazıhan Belediyespor

14.30 Sancaktarspor-Yeni Balabanspor

Yeşilyurt İlçe Stadı

12.00 Malatya İdmanyurdu-Erkenek Hürriyet

Arapgir İlçe Stadı

13.30 Arapgirspor-Çatyol Belediyespor

B Grubu

Yeşiltepe 2 nolu saha

11.00 Tandoğanspor-Çöşnük Gençlik

Yeşilyurt İlçe Stadı

14.30 Malatya Galataspor-Polat Belediyespor

Hekimhan İlçe Stadı

13.30 Hekimhanspor-Doğanyol Belediyespor

Ören Stadı

13.30 Ören Gençlik-Malatya Fenerspor.

Yeni Malatya Gazetesi