2. Amatörde Heyecan Başlıyor
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 2017-2018 sezonunu, 25 Şubat’ta oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak.
İki grupta oynanacak olan ligde, 4 takım Play-off oynama hakkını elde edecek. Play-off karşılaşması sonunda iki takım Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi’ne yükselecek.
Malatya ikinci amatörde A Grubu’nda Erkenek Hürriyetspor, Yazıhan Belediyespor, Şire Pazarıspor, Malatya İdmanyurdu, Arapgirspor, Sancaktarspor, Çatyol Belediyespor, Yeni Balabanspor takımları mücadele edecek. B Grubu’nda ise Doğanyol Belediyespor, Polat Belediyespor, Malatya Galataspor, Hekimhaspor, Tandoğanspor, Ören gençlikspor, Çöşnük Gençlik, Malatya Fenerspor takımları bir üst lig için ter dökecek.
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ilk hafta karşılaşmaları 25 Şubat Pazar günü oynanacak. İlk haftanın programı şöyle:
A Grubu
Konak Stadı
12.00 Şire Pazarıspor-Yazıhan Belediyespor
14.30 Sancaktarspor-Yeni Balabanspor
Yeşilyurt İlçe Stadı
12.00 Malatya İdmanyurdu-Erkenek Hürriyet
Arapgir İlçe Stadı
13.30 Arapgirspor-Çatyol Belediyespor
B Grubu
Yeşiltepe 2 nolu saha
11.00 Tandoğanspor-Çöşnük Gençlik
Yeşilyurt İlçe Stadı
14.30 Malatya Galataspor-Polat Belediyespor
Hekimhan İlçe Stadı
13.30 Hekimhanspor-Doğanyol Belediyespor
Ören Stadı
13.30 Ören Gençlik-Malatya Fenerspor.
Yeni Malatya Gazetesi