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Malatya Haber -

2. Amatörde İki Haftalık Program

2. Amatörde İki Haftalık Program
  • 20.04.2018
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 Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde iki haftalık maç programı açıklandı. Buna göre, dokuzuncu hafta karşılaşmaları 21 Nisan Cumartesi, onuncu hafta karşılaşmaları ise 23 Nisan Pazartesi günü oynanacak.

  Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları 21 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Maçların programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

14.00 Şire Pazarıspor-Yeni Balabanspor

16.00 Sancaktarspor-Çatyol Belediyespor

Yeşiltepe 3 nolu saha

13.30 Malatya İdmanyurdu-Yazıhan Belediyespor

Arapgir İlçe Stadı

14.00 Arapgirspor-Erkenek Hürriyet

B Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

12.00 Tandoğanspor-Doğanyol Belediyespor

Yeşiltepe 3 nolu saha

15.30 Malatya Galataspor-Malatya Fenerspor

Ören Stadı

15.00 Ören Gençlik-Çöşnük Gençlik

Hekimhan İlçe Stadı

14.00 Hekimhanspor-Polat Belediyespor

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde onuncu hafta karşılaşmaları ise 23 Nisan Pazartesi günü oynanacak. Onuncu hafta maçlarının programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 3 nolu saha

13.30 Şire Pazarıspor-Malatya İdmanyurdu

15.30 Erkenek Hürriyet-Sancaktarspor

Yazıhan İlçe Stadı

14.30 Yazıhan Belediyespor-Arapgirspor

Balaban Stadı

14.30 Yeni Balabanspor-Çatyol Belediyespor

B Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

12.00 Malatya Fenerspor-Çöşnük Gençlik

14.00 Malatya Galataspor-Hekimhanspor

16.00 Polat Belediyespor-Tandoğanspor

Doğanyol İlçe Stadı

14.30 Doğanyol Belediyespor-Ören Gençlik.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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