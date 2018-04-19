2. Amatörde İki Haftalık Program
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde iki haftalık maç programı açıklandı. Buna göre, dokuzuncu hafta karşılaşmaları 21 Nisan Cumartesi, onuncu hafta karşılaşmaları ise 23 Nisan Pazartesi günü oynanacak.
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde dokuzuncu hafta karşılaşmaları 21 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Maçların programı şöyle:
A Grubu
Yeşiltepe 1 nolu saha
14.00 Şire Pazarıspor-Yeni Balabanspor
16.00 Sancaktarspor-Çatyol Belediyespor
Yeşiltepe 3 nolu saha
13.30 Malatya İdmanyurdu-Yazıhan Belediyespor
Arapgir İlçe Stadı
14.00 Arapgirspor-Erkenek Hürriyet
B Grubu
Yeşiltepe 1 nolu saha
12.00 Tandoğanspor-Doğanyol Belediyespor
Yeşiltepe 3 nolu saha
15.30 Malatya Galataspor-Malatya Fenerspor
Ören Stadı
15.00 Ören Gençlik-Çöşnük Gençlik
Hekimhan İlçe Stadı
14.00 Hekimhanspor-Polat Belediyespor
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde onuncu hafta karşılaşmaları ise 23 Nisan Pazartesi günü oynanacak. Onuncu hafta maçlarının programı şöyle:
A Grubu
Yeşiltepe 3 nolu saha
13.30 Şire Pazarıspor-Malatya İdmanyurdu
15.30 Erkenek Hürriyet-Sancaktarspor
Yazıhan İlçe Stadı
14.30 Yazıhan Belediyespor-Arapgirspor
Balaban Stadı
14.30 Yeni Balabanspor-Çatyol Belediyespor
B Grubu
Yeşiltepe 1 nolu saha
12.00 Malatya Fenerspor-Çöşnük Gençlik
14.00 Malatya Galataspor-Hekimhanspor
16.00 Polat Belediyespor-Tandoğanspor
Doğanyol İlçe Stadı
14.30 Doğanyol Belediyespor-Ören Gençlik.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi