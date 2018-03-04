2. Amatörde İkinci Hafta Geride Kaldı
Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin ikinci haftasında A ve B gruplarında toplam 7 karşılaşma oynanırken, 1 karşılaşma ertelendi.
Her iki grupta maç sonuçları şöyle:
A Grubu
Çatyol Belediyespor-Sancaktarspor: 4-3
Erkenek Hürriyet-Arapgirspor: 0-3
Yazıhan Belediyespor-Malatya İdmanyurdu (Ertelendi)
Yeni Balabanspor-Şire Pazarıspor: 3-2
B Grubu
Malatya Fenerspor-Malatya Galataspor: 0-1
Polat Belediyespor-Hekimhanspor: 0-9
Çöşnük Gençlik-Ören Gençlik: 1-0
Doğanyol Belediyespor-Tandoğanspor: 0-4.
Yazıhan Belediye- Malatya İdmanyurdu maçının, Yazıhanlı bazı oyuncularının akrabalarının trafik kazası geçirmesi ve 3’ünün ölümü nedeniyle ertelendiği öğrenildi.
Yeni Malatya Gazetesi
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