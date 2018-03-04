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Malatya Haber -

2. Amatörde İkinci Hafta Geride Kaldı

2. Amatörde İkinci Hafta Geride Kaldı
  • 04.03.2018
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Malatya 2. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nin ikinci haftasında A ve B gruplarında toplam 7 karşılaşma oynanırken, 1 karşılaşma ertelendi.

Her iki grupta maç sonuçları şöyle:

A Grubu

Çatyol Belediyespor-Sancaktarspor: 4-3

Erkenek Hürriyet-Arapgirspor: 0-3

Yazıhan Belediyespor-Malatya İdmanyurdu (Ertelendi)

Yeni Balabanspor-Şire Pazarıspor: 3-2

B Grubu

Malatya Fenerspor-Malatya Galataspor: 0-1

Polat Belediyespor-Hekimhanspor: 0-9

Çöşnük Gençlik-Ören Gençlik: 1-0

Doğanyol Belediyespor-Tandoğanspor: 0-4.

Yazıhan Belediye- Malatya İdmanyurdu maçının, Yazıhanlı bazı oyuncularının akrabalarının trafik kazası geçirmesi ve 3’ünün ölümü nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

Yeni Malatya Gazetesi

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