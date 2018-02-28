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Malatya Haber -

2. Amatörde İkinci Hafta Maçları

2. Amatörde İkinci Hafta Maçları
  • 01.03.2018
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Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları 4 Mart Pazar günü oynanacak. Ligde ilk hafta sonunda A Grubunda Malatya İdmanyurdu, B Grubunda ise Çöşnük Gençlikspor zirvede yer aldı.

İlk haftada A Grubu’nda Erkenek Hürriyetspor’u 19-0 mağlup eden Malatya İdmanyurdu, ilk haftada zirvede yer aldı. Grupta Yazıhan Belediyespor ile Yeni Balabansporda haftayı 3 puanla tamamlarken, Arapgirspor-Çatyol Belediyespor karşılaşması yarıda kaldı.

B Grubu’nda ise Tandoğanspor’u 10-0 mağlup eden Çöşnük Gençlikspor, haftayı lider olarak tamamladı. Grup’ta Hekimhanspor, Malatya Galataspor ve Ören Gençlik haftayı 3’er puanla tamamladı.

Malatya ikinci amatörde ikinci hafta karşılaşmaları 4 Mart Pazar günü oynanacak. Haftanın programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 3 nolu saha

11.00 Çatyol Belediyespor-Sancaktarspor

Konak Stadı

14.30 Erkenek Hürriyet-Arapgirspor

Yazıhan İlçe Stadı

14.30 Yazıhan Belediyespor-Malatya İdmanyurdu

Balaban Stadı

13.30 Yeni Balabanspor-Şire Pazarıspor

B Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

10.30 Malatya Fenerspor-Malatya Galataspor

Konak Stadı

12.00 Polat Belediyespor-Hekimhanspor

Yeşilyurt İlçe Stadı

12.00 Çöşnük Gençlik-Ören Gençlik

Doğanyol İlçe Stadı

13.30 Doğanyol Belediyespor-Tandoğanspor.

2. Amatör Ligin A ve B gruplarında ilk hafta maçlarının ardından puan sıralaması şöyle:

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi

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