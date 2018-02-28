2. Amatörde İkinci Hafta Maçları
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde ikinci hafta karşılaşmaları 4 Mart Pazar günü oynanacak. Ligde ilk hafta sonunda A Grubunda Malatya İdmanyurdu, B Grubunda ise Çöşnük Gençlikspor zirvede yer aldı.
İlk haftada A Grubu’nda Erkenek Hürriyetspor’u 19-0 mağlup eden Malatya İdmanyurdu, ilk haftada zirvede yer aldı. Grupta Yazıhan Belediyespor ile Yeni Balabansporda haftayı 3 puanla tamamlarken, Arapgirspor-Çatyol Belediyespor karşılaşması yarıda kaldı.
B Grubu’nda ise Tandoğanspor’u 10-0 mağlup eden Çöşnük Gençlikspor, haftayı lider olarak tamamladı. Grup’ta Hekimhanspor, Malatya Galataspor ve Ören Gençlik haftayı 3’er puanla tamamladı.
Malatya ikinci amatörde ikinci hafta karşılaşmaları 4 Mart Pazar günü oynanacak. Haftanın programı şöyle:
A Grubu
Yeşiltepe 3 nolu saha
11.00 Çatyol Belediyespor-Sancaktarspor
Konak Stadı
14.30 Erkenek Hürriyet-Arapgirspor
Yazıhan İlçe Stadı
14.30 Yazıhan Belediyespor-Malatya İdmanyurdu
Balaban Stadı
13.30 Yeni Balabanspor-Şire Pazarıspor
B Grubu
Yeşiltepe 1 nolu saha
10.30 Malatya Fenerspor-Malatya Galataspor
Konak Stadı
12.00 Polat Belediyespor-Hekimhanspor
Yeşilyurt İlçe Stadı
12.00 Çöşnük Gençlik-Ören Gençlik
Doğanyol İlçe Stadı
13.30 Doğanyol Belediyespor-Tandoğanspor.
2. Amatör Ligin A ve B gruplarında ilk hafta maçlarının ardından puan sıralaması şöyle:
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi