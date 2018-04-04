2. Amatör’de Liderler Dolu Dizgin

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta geride kalırken A Grubu’nda Malatya İdmanyurdu, B Grubu’nda ise Çöşnük Gençlikspor lider durumda bulunuyor.

Malatya 1.Amatör Büyükler Futbol Ligi için mücadele veren takımların yer aldığı Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde altıncı hafta geride kaldı.

Ligin altıncı haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Şire Pazarıspor-Çatyol Belediyespor: 0-3

Malatya İdmanyurdu-Sancaktarspor: 3-0

Yazıhan Belediyespor-Erkenek Hürriyet: 9-2

Arapgirspor-Yeni Balabanspor: 3-4

B Grubu

Tandoğanspor-Malatya Fenerspor: 7-1

Polat Belediyespor-Doğanyol Belediyespor: 2-6

Malatya Galataspor-Çöşnük Gençlik: 2-4

Hekimhanspor-Ören Gençlik: 5-2.

LİDERLER DOLU DİZGİN..

A Grubu’nda bir maçı eksik olan Malatya İdmanyurdu, 15 puanla zirvede yer alıyor. 5’te 5 yaparak namaglup yoluna devam eden sarı lacivertliler, oynadığı 5 karşılaşmada rakip ağları 39 kez havalandırırken, kalesinde gol görmedi.

A Grubu’nda oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1’de mağlubiyet alan Yeni Balabanspor ise 15 puanla ikinci sırada yer alıyor. Yeni Balabanspor’u 11 puanla bir maçı eksik Yazıhan Belediyespor takip ediyor.

B Grubu’nda ise geride kalan 6 hafta sonunda bütün maçlarını kazanan Çöşnük Gençlikspor 18 puanla zirvedeki yerini korumasını bildi. Geride kalan 6 haftada rakip ağları 26 kez havalandıran Çöşnük Gençlikspor, kalesinde ise 7 gol gördü.

B Grubu’nda Hekimhanspor 13 puanla ikinci sırada yer alırken, 10’ar puanlı takımlardan Tandoğanspor üçüncü, Malatya Galataspor dördüncü, Ören Gençlikspor ise beşinci sırada bulunuyor.

2. Amatör A ve B gruplarında puan durumu şöyle:

7.HAFTA MAÇLARI..

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde 7.hafta karşılaşmaları 8 Nisan Pazar günü oynanacak. Haftanın programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 2 nolu saha

14.30 Erkenek Hürriyet-Şire Pazarıspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

14.00 Sancaktarspor-Arapgirspor

16.00 Çatyol Belediyespor-Malatya İdmanyurdu

Balaban Stadı

15.00 Yeni Balabanspor-Yazıhan Belediyespor

B Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

12.00 Çöşnük Gençlik-Hekimhanspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

12.00 Malatya Fenerspor-Polat Belediyespor

Ören Stadı

15.00 Ören Gençlik-Tandoğanspor

Doğanyol İlçe Stadı

14.30 Doğanyol Belediyespor-Malatya Galataspor.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi