2. Amatörde Liderler Kayıpsız

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde geride kalan 7 hafta sonunda A Grubu’nda bir maçı eksik Malatya İdmanyurdu 18 puanla zirvedeki yerini korurken, B Grubu’nda Çöşnük Gençlik rakipleriyle arasındaki puan farkını giderek açıyor.

7. HAFTA SONUÇLARI..

İkinci amatör büyükler futbol liginde yedinci hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Erkenek Hürriyet-Şire Pazarıspor: 3-3

Sancaktarspor-Arapgirspor: 2-4

Çatyol Belediyespor-Malatya İdmanyurdu: 1-3

Yeni Balabanspor-Yazıhan Belediyespor: 6-2

B Grubu

Çöşnük Gençlik-Hekimhanspor: 3-0

Malatya Fenerspor-Polat Belediyespor: 0-2

Ören Gençlik-Tandoğanspor: 0-2

Doğanyol Belediyespor-Malatya Galataspor: 0-1.

LİDERLER KAYIPSIZ..

A Grubu’nda 7 hafta sonunda bir maçı eksik olan Malatya İdmanyurdu, oynadığı 6 karşılaşmayı kazanarak, 18 puan ve gol averajıyla zirvede yer alıyor. Grup’ta 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1’de mağlubiyet alan Yeni Balabanspor ise 18 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor.

Grup’ta 11 puanla Yazıhan Belediyespor üçüncü, 10 puanlı Çatyol Belediyespor dördüncü, 9 puanlı Arapgirspor ise beşinci sırada yer alıyor.

B Grubu’nda ise Çöşnük Gençlik, oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak 21 puanla zirvede yalnız kalmaya başladı.

Grup’ta 13’er puana sahip takımlardan Hekimhanspor ikinci, Tandoğanspor üçüncü, Malatya Galataspor ise dördüncü sırada bulunuyor.

2. Amatör A ve B gruplarında son puan sıralaması şöyle:

8’İNCİ HAFTA MAÇLARI..

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sekizinci hafta karşılaşmarı 15 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 2 nolu saha

16.00 Erkenek Hürriyet-Malatya İdmanyurdu

Konak Stadı

13.30 Çatyol Belediyespor-Arapgirspor

Yazıhan İlçe Stadı

15.00 Yazıhan Belediyespor-Şire Pazarıspor

Balaban Stadı

14.00 Yeni Balabanspor-Sancaktarspor

B Grubu

Yeşiltepe 2 nolu saha

14.00 Malatya Fenerspor-Ören Gençlik

Konak Stadı

11.00 Çöşnük Gençlik-Tandoğanspor

16.00 Polat Belediyespor-Malatya Galataspor

Doğanyol İlçe Stadı

14.00 Doğanyol Belediyespor-Hekimhanspor

TATİL EDİLEN VE ERTELENEN MAÇLARIN TARİHİ

Bu arada Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde birinci haftada A Grubu’nda tatil edilen Arapgirspor-Çatyol Belediyespor karşılaşması ise 12 Nisan Perşembe günü 14.30’da Arapgir İlçe Stadı’nda kaldığı yerden devam edecek.

Ayrıca A Grubu’nun ikinci haftasında ertelenen Yazıhan Belediyespor-Malatya İdmanyurdu karşılaşması ise 14 Nisan Cumartesi günü 15.00’da Yazıhan İlçe Stadı’nda oynanacak.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi