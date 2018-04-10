2. Amatörde Liderler Kayıpsız
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde geride kalan 7 hafta sonunda A Grubu’nda bir maçı eksik Malatya İdmanyurdu 18 puanla zirvedeki yerini korurken, B Grubu’nda Çöşnük Gençlik rakipleriyle arasındaki puan farkını giderek açıyor.
7. HAFTA SONUÇLARI..
İkinci amatör büyükler futbol liginde yedinci hafta karşılaşmaları oynandı. Ligde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu
Erkenek Hürriyet-Şire Pazarıspor: 3-3
Sancaktarspor-Arapgirspor: 2-4
Çatyol Belediyespor-Malatya İdmanyurdu: 1-3
Yeni Balabanspor-Yazıhan Belediyespor: 6-2
B Grubu
Çöşnük Gençlik-Hekimhanspor: 3-0
Malatya Fenerspor-Polat Belediyespor: 0-2
Ören Gençlik-Tandoğanspor: 0-2
Doğanyol Belediyespor-Malatya Galataspor: 0-1.
LİDERLER KAYIPSIZ..
A Grubu’nda 7 hafta sonunda bir maçı eksik olan Malatya İdmanyurdu, oynadığı 6 karşılaşmayı kazanarak, 18 puan ve gol averajıyla zirvede yer alıyor. Grup’ta 7 karşılaşmada 6 galibiyet, 1’de mağlubiyet alan Yeni Balabanspor ise 18 puan ve averajla ikinci sırada yer alıyor.
Grup’ta 11 puanla Yazıhan Belediyespor üçüncü, 10 puanlı Çatyol Belediyespor dördüncü, 9 puanlı Arapgirspor ise beşinci sırada yer alıyor.
B Grubu’nda ise Çöşnük Gençlik, oynadığı 7 karşılaşmayı da kazanarak 21 puanla zirvede yalnız kalmaya başladı.
Grup’ta 13’er puana sahip takımlardan Hekimhanspor ikinci, Tandoğanspor üçüncü, Malatya Galataspor ise dördüncü sırada bulunuyor.
2. Amatör A ve B gruplarında son puan sıralaması şöyle:
8’İNCİ HAFTA MAÇLARI..
Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde sekizinci hafta karşılaşmarı 15 Nisan Pazar günü oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle:
A Grubu
Yeşiltepe 2 nolu saha
16.00 Erkenek Hürriyet-Malatya İdmanyurdu
Konak Stadı
13.30 Çatyol Belediyespor-Arapgirspor
Yazıhan İlçe Stadı
15.00 Yazıhan Belediyespor-Şire Pazarıspor
Balaban Stadı
14.00 Yeni Balabanspor-Sancaktarspor
B Grubu
Yeşiltepe 2 nolu saha
14.00 Malatya Fenerspor-Ören Gençlik
Konak Stadı
11.00 Çöşnük Gençlik-Tandoğanspor
16.00 Polat Belediyespor-Malatya Galataspor
Doğanyol İlçe Stadı
14.00 Doğanyol Belediyespor-Hekimhanspor
TATİL EDİLEN VE ERTELENEN MAÇLARIN TARİHİ
Bu arada Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde birinci haftada A Grubu’nda tatil edilen Arapgirspor-Çatyol Belediyespor karşılaşması ise 12 Nisan Perşembe günü 14.30’da Arapgir İlçe Stadı’nda kaldığı yerden devam edecek.
Ayrıca A Grubu’nun ikinci haftasında ertelenen Yazıhan Belediyespor-Malatya İdmanyurdu karşılaşması ise 14 Nisan Cumartesi günü 15.00’da Yazıhan İlçe Stadı’nda oynanacak.
Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi