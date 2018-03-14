2. Amatörde Liderler Kayıpsız

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde üçüncü hafta geride kalırken, A Grubu’nda Yeni Balabanspor, B Grubu’nda ise Hekimhanspor üçte 3 yaparak, zirvede yer aldı.

A Grubu’nda 3 maçını da kazanan Yeni Balabanspor, 9 puanla zirvede yer aldı. Balaban ekibi 3 karşılaşmada rakip ağları 8 kez havalandırırken, kalesinde 3 gol gördü.

Grup’ta 6’şar puanlı ve bir maçı eksik olan Malatya İdmanyurdu ikinci, Arapgir Belediyespor ise üçüncü sırada yer aldı.

Grup’ta birer maçı eksik olan Yazıhan Belediyespor ile Çatyol Belediyespor’un 3’er puanları bulunurken, Yazıhan Belediyespor dördüncü, Çatyol Belediyespor ise beşinci sırada yer aldı.

3 maçta sadece 1 galibiyeti olan Sancaktarspor 3 puanla altıncı surada yer aldı. Son sırayı paylaşan ekiplerden Şire Pazarıspor ile Erkenek Hürriyetspor’un ise henüz puanları yok.

B Grubu’nda oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanan Hekimhanspor 9 puanla liderliğini sürdürdü. Hekimhanspor, 3 karşılaşmada 17 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

Grupta 6’şar puanlı ekiplerden bir maçı eksik olan Çöşnük Gençlikspor ikinci sırada yer alırken, Malatya Galataspor üçüncü, Ören Gençlik dördüncü, Tandoğanspor ise beşinci sırada bulunuyor.

Grupta Malatya Fenerspor, Doğanyol Belediyespor ve Polat Belediyespor’un henüz puanları yok.

3’üncü haftanın ardından iki grupta puan sıralaması şöyle:

4. HAFTA MAÇLARI

Malatya 2.Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları 18 Mart Pazar günü oynanacak. Program şöyle:

A Grubu

Yeşiltepe 2 nolu saha

11.00 Erkenek Hürriyetspor-Çatyol Belediyespor

13.00 Şire Pazarıspor-Arapgirspor

Yazıhan İlçe Stadı

14.00 Yazıhan Belediyespor-Sancaktarspor

Balaban Stadı

13.30 Yeni Balabanspor-Malatya İdmanyurdu

B Grubu

Yeşiltepe 1 nolu saha

10.30 Polat Belediyespor-Ören Gençlik

Yeşiltepe 2 nolu saha

15.00 Malatya Fenerspor-Hekimhanspor

Yeşiltepe 3 nolu saha

10.30 Malatya Galataspor-Tandoğanspor

Doğanyol İlçe Stadı

13.30 Doğanyol Belediyespor-Çöşnük Gençlik.

Ferdi DURDU, Yeni Malatya Gazetesi